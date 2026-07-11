Chwilę temu grał na mundialu. Zmarł 25-letni piłkarz

W wieku 25 lat zmarł Jayden Adams, który na obecnych mistrzostwach świata rozegrał 3 mecze w barwach Republiki Południowej Afryki. Przyczyny śmierci nie są znane.
Jayden Adams był reprezentantem Republiki Południowej Afryki oraz uczestnikiem tegorocznych mistrzostw świata. Pomocnik był wychowankiem Stellenbosch FC, a od początku 2025 roku występował w Mamelodi Sundowns - zdobył z klubem mistrzostwo RPA i triumfował w afrykańskiej Lidze Mistrzów.
W barwach klubu rozegrał 67 spotkań (strzelił 3 gole i zanotował 6 asyst). W reprezentacji RPA zadebiutował w 2024 roku podczas Pucharu Narodów Afryki, z którym wywalczył brązowy medal. Łącznie wystąpił w 13 meczach kadry, w tym w trzech spotkaniach tegorocznego mundialu.
Nieznana przyczyna śmierci
Przyczyna śmierci piłkarza nie została ujawniona. Osoba z jego otoczenia - Brendine Johnson, przekazała, że Adams był pełen optymizmu po zakończeniu mistrzostw świata i planował dalszy rozwój kariery.
Jak podkreśliła, uwielbiał spędzać czas z rodziną, a jego nagła śmierć była dla bliskich całkowitym zaskoczeniem. Rodzina zaapelowała o uszanowanie swojej prywatności w tym trudnym czasie.
Piłkarz zmarł w wieku 25 lat.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764751-chwile-temu-gral-na-mundialu-zmarl-25-letni-pilkarz
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