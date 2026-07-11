Kibice Wisły pamiętają! Tak oddali hołd ofiarom UPA

Wisła Kraków rozgrywa mecz z walijskim zespołem Wrexham. Spotkanie z okazji jubileuszu 120 lat istnienia krakowskiego klubu stał się też okazją dla fanów tego zespołu, by przypomnieć o zbrodni ludobójstwa, którego Ukraińcy dopuścili się na Wołyniu.
Na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie, gdzie Wisła rozgrywa mecz z Wrexham, kibice „Białej Gwiazdy” wywiesili wymowny transparent i odpalili race, które tworzą znak krzyża.
Krakowscy fanatycy pokazali płótno z napisem:
Pamięci nie wymordują – Wołyń to ludobójstwo.
Mecz z Wrexham
Klub Wrexham, z którym w ramach spotkania towarzyskiego rywalizuje Wisła, to trzeci najstarszy profesjonalny klub piłkarski na świecie.
Walijski klub jest rozpoznawalny na całym świecie, nie tylko z powodu swojej bogatej historii, ale również z powodu nazwisk właścicieli. Od 2021 roku klubem rządząc hollywoodzcy aktorzy - Ryan Reynolds i Rob McElhenney.
W lutym 2021 roku aktorzy oficjalnie przejęli 100% udziałów w klubie. Kibice w głosowaniu poparli ich ofertę aż w 98,6%.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764748-kibice-wisly-pamietaja-tak-oddali-hold-ofiarom-upa
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