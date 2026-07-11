Kibice Wisły pamiętają! Tak oddali hołd ofiarom UPA

  • Sport
  • opublikowano:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria/X

Wisła Kraków rozgrywa mecz z walijskim zespołem Wrexham. Spotkanie z okazji jubileuszu 120 lat istnienia krakowskiego klubu stał się też okazją dla fanów tego zespołu, by przypomnieć o zbrodni ludobójstwa, którego Ukraińcy dopuścili się na Wołyniu.

Na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie, gdzie Wisła rozgrywa mecz z Wrexham, kibice „Białej Gwiazdy” wywiesili wymowny transparent i odpalili race, które tworzą znak krzyża.

Krakowscy fanatycy pokazali płótno z napisem:

Pamięci nie wymordują – Wołyń to ludobójstwo.

Mecz z Wrexham

Klub Wrexham, z którym w ramach spotkania towarzyskiego rywalizuje Wisła, to trzeci najstarszy profesjonalny klub piłkarski na świecie.

Walijski klub jest rozpoznawalny na całym świecie, nie tylko z powodu swojej bogatej historii, ale również z powodu nazwisk właścicieli. Od 2021 roku klubem rządząc hollywoodzcy aktorzy - Ryan Reynolds i Rob McElhenney.

W lutym 2021 roku aktorzy oficjalnie przejęli 100% udziałów w klubie. Kibice w głosowaniu poparli ich ofertę aż w 98,6%.

X/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych