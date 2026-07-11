Popularność norweskiego napastnika Erlinga Haalanda podczas mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku jest tak wielka i rośnie tak szybko, że liczba obserwatorów w mediach społecznościowych przekroczyła zainteresowanie jego klubem Manchesterem City.
Przed dwoma tygodniami piłkarz miał 44 miliony obserwatorów na Instagramie, a w piątek po południu było to już 60,4 miliona. Natomiast jego klub ma ich 56,4 miliona.
Piłkarz jest bardzo aktywny w serwisach społecznościowych i codziennie publikuje posty. Jednym z ostatnich były zdjęcia jego maskotek, pluszowej wiewiórki i szopa pracza z puszką amerykańskiego piwa, którego przed MŚ został ambasadorem.
„Jak chcesz, to kupię ci nowy”
Po meczu z Brazylią w 1/8 finału, wygranym przez Norwegię 2:1, gdy zdobył obie bramki, zauważył wpis i film zrozpaczonego brazylijskiego kibica, który zniszczył swój telewizor.
Kanał norweskiej telewizji TV2 wyemitował ten film i pokazał komentarz piłkarza, który natychmiast zareagował i zwrócił się bezpośrednio do kibica: „Jak chcesz, to kupię ci nowy”.
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tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764708-szalenstwo-haaland-popularniejszy-niz-manchester-city
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