Świat oszalał na punkcie tego Norwega! Haaland popularniejszy niż Manchester City

  • Sport
  • opublikowano:
Erling Haaland / autor: Wikimedia Commons/Bryan Berlin/International Soccer Matches 2026/CC BY-SA 4.0
Erling Haaland / autor: Wikimedia Commons/Bryan Berlin/International Soccer Matches 2026/CC BY-SA 4.0

Popularność norweskiego napastnika Erlinga Haalanda podczas mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku jest tak wielka i rośnie tak szybko, że liczba obserwatorów w mediach społecznościowych przekroczyła zainteresowanie jego klubem Manchesterem City.

Przed dwoma tygodniami piłkarz miał 44 miliony obserwatorów na Instagramie, a w piątek po południu było to już 60,4 miliona. Natomiast jego klub ma ich 56,4 miliona.

Piłkarz jest bardzo aktywny w serwisach społecznościowych i codziennie publikuje posty. Jednym z ostatnich były zdjęcia jego maskotek, pluszowej wiewiórki i szopa pracza z puszką amerykańskiego piwa, którego przed MŚ został ambasadorem.

„Jak chcesz, to kupię ci nowy”

Po meczu z Brazylią w 1/8 finału, wygranym przez Norwegię 2:1, gdy zdobył obie bramki, zauważył wpis i film zrozpaczonego brazylijskiego kibica, który zniszczył swój telewizor.

Kanał norweskiej telewizji TV2 wyemitował ten film i pokazał komentarz piłkarza, który natychmiast zareagował i zwrócił się bezpośrednio do kibica: „Jak chcesz, to kupię ci nowy”.

Czytaj także

tkwl/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych