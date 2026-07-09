Wielki cios dla dziennikarstwa sportowego. Zmarł Karol Stopa

  • Sport
  • opublikowano:
Znicz oraz wpis Eurosport Polska z portalu X / autor: Fratria/X
Znicz oraz wpis Eurosport Polska z portalu X / autor: Fratria/X

Dziś nad ranem w wieku 78 lat zmarł dziennikarz sportowy Karol Stopa - poinformowała stacja Eurosport, z którą był związany praktycznie od początku istnienia polskiego oddziału.

W środę normalnie rozmawialiśmy, umówiliśmy się na kawę. W najbliższym czasie mieliśmy wspólnie podsumować Wimbledon

— powiedział Lech Sidor, jego wieloletni przyjaciel z kortu tenisowego i zza mikrofonu.

Żegnaj Karolku!”

Sidor pożegnał przyjaciela w mediach społecznościowych.

Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!”

— napisał.

Karol Stopa urodził się 12 marca 1948 roku w Warszawie. Ukończył prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Jako dziennikarz rozpoczynał karierę „Kurierze Polskim”. Później trafił do „Przeglądu Sportowego”, z którego przeszedł do Telewizji Polskiej, a w latach 1997-98 do TVN. Od 1998 roku był stałym komentatorem tenisa w Eurosporcie.

xyz/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych