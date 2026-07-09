Wielki cios dla dziennikarstwa sportowego. Zmarł Karol Stopa

Dziś nad ranem w wieku 78 lat zmarł dziennikarz sportowy Karol Stopa - poinformowała stacja Eurosport, z którą był związany praktycznie od początku istnienia polskiego oddziału.
W środę normalnie rozmawialiśmy, umówiliśmy się na kawę. W najbliższym czasie mieliśmy wspólnie podsumować Wimbledon
— powiedział Lech Sidor, jego wieloletni przyjaciel z kortu tenisowego i zza mikrofonu.
„Żegnaj Karolku!”
Sidor pożegnał przyjaciela w mediach społecznościowych.
Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!”
— napisał.
Karol Stopa urodził się 12 marca 1948 roku w Warszawie. Ukończył prawo i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Jako dziennikarz rozpoczynał karierę „Kurierze Polskim”. Później trafił do „Przeglądu Sportowego”, z którego przeszedł do Telewizji Polskiej, a w latach 1997-98 do TVN. Od 1998 roku był stałym komentatorem tenisa w Eurosporcie.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764557-wielki-cios-dla-dziennikarstwa-sportowego-zmarl-karol-stopa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.