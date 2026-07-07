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Było blisko sensacji! Wczoraj płakał Ronaldo, dziś prawie Messi. Pełen zwrotów akcji mecz Argentyny z Egiptem, zobacz bramki

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Lionel Messi z Argentyny i jego koledzy z drużyny machają do kibiców po zwycięstwie w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata FIFA 2026 Argentyna przeciwko Egiptowi / autor: PAP/EPA
Lionel Messi z Argentyny i jego koledzy z drużyny machają do kibiców po zwycięstwie w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata FIFA 2026 Argentyna przeciwko Egiptowi / autor: PAP/EPA

„Faraoni” wyszli na dwubramkowe prowadzenie, udało im się strzelić trzy bramki, ale jedna nie została uznana. „Albicelestes” grali jednak do samego końca i już w doliczonym czasie zapewnili sobie zwycięstwo na wagę awansu do ćwierćfinału mundialu. Lionel Messi zdobył 21. bramkę w meczach mistrzostw świata i umocnił się w rankingu wszechczasów. Ciekawie również jest, gdy się spojrzy na rzuty karne, które wykonywał podczas finałów MŚ.

W meczu w Atlancie Egipcjanie prowadzili 2:0, ale zespół z Ameryki Południowej zdobył trzy bramki w ostatnim kwadransie. Jedną z nich uzyskał Messi, choć wcześniej, przy stanie 0:1, zawiódł z karnego.

W fazie grupowej tego turnieju, w meczu z Austrią, 39-letni Argentyńczyk nie trafił z 11 metrów w bramkę. Później jednak i tak strzelił dwa gole z akcji.

Messi nie trafia karnych

Pierwszej „jedenastki” w MŚ Argentyńczyk nie wykorzystał 16 czerwca 2018 roku w meczu z Islandią w Moskwie. Jego uderzenie w 64. minucie gry obronił Hannes Thor Halldorsson. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Z kolei 30 listopada 2022 rzut karny wykonywany przez Messiego obronił Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz nie pozwolił się pokonać jednemu z najlepszych piłkarzy w historii w 39. minucie meczu w Dosze, który zakończył się wygraną „Albicelestes” 2:0.

W łącznie 31 meczach rozegranych dotychczas w mundialach Messi zdobył 21 bramek - jest rekordzistą pod obydwoma względami. Cztery z tych trafień uzyskał ze skutecznie wykonanych „jedenastek”.

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xyz/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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