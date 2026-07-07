Kamiński w Lizbonie. Pomocnik zwiąże się z portugalskim gigantem

Pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Kamiński przybył do Lizbony, aby związać się z Benficą Lizbona. 24-letni wychowanek Szombierek Bytom niebawem ma podpisać kilkuletni kontrakt z portugalskimi „Orłami”, przekazały dziś lizbońskie media.
Według portugalskich mediów Kamiński oraz niemiecki FC Koeln, którego barw bronił ostatnio Polak, osiągnęły już porozumienie w sprawie transferu. Benfica ma, jak twierdzą, nabyć pomocnika za około 20 mln euro na okres 5 lat.
Z informacji lizbońskiego dziennika sportowego „A Bola” wynika, że w najbliższych dniach Kamiński podpisze kontrakt z Benficą oraz zostanie zaprezentowany na Estadio da Luz jako nowy gracz „Orłów”.
Były gracz Lecha Poznań i niemieckiego VfL Wolfsburg dotychczas wystąpił w 31 meczach reprezentacji Polski i strzelił trzy gole. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w FC Koeln, gdzie w 34 spotkaniach Bundesligi zanotował 7 trafień. Tuż po zakończeniu rozgrywek klub z Kolonii zdecydował się wykupić Kamińskiego.
Śladem polskiego trio z FC Porto
Portugalska telewizja Sport TV i dziennik „O Jogo” odnotowują, że przybycie do Lizbony Kamińskiego ma miejsce rok po zakupieniu przez FC Porto obrońcy Jana Bednarka. W kolejnych miesiącach „Smoki” sprowadziły jeszcze dwóch zawodników reprezentacji Polski: obrońcę Jakuba Kiwiora oraz pomocnika Oskara Pietuszewskiego.
Właśnie tercet Polaków był, zdaniem większości portugalskich komentatorów, kluczowy dla zdobycia przez FC Porto w sezonie 2025-26 tytułu mistrza Portugalii.
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xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764434-kaminski-w-lizbonie-pomocnik-zwiaze-sie-z-portugalskim-gigantem
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