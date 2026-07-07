Fatalna seria Chwalińskiej. Kolejne problemy tenisistki

  • Sport
  • opublikowano:
Zawodniczka serwuje podczas meczu tenisowego podczas Wimbledonu / autor: PAP/EPA
Zawodniczka serwuje podczas meczu tenisowego podczas Wimbledonu / autor: PAP/EPA

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Maja Chwalińska nie zagra w turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w rumuńskim mieście Jassy. Polska tenisistka leczy kontuzję stawu skokowego, a jej nazwisko zostało wykreślone z listy startowej.

Chwalińska urazu doznała 29 czerwca w meczu 1. rundy Wimbledonu z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii. Pierwszego seta Polka wygrała 6:2, a w drugim prowadziła 5:2 i 40-30, co oznaczało piłkę meczową. W trakcie wymiany pośliznęła się i uszkodziła staw skokowy. Ostatecznie przegrała 6:2, 5:7, 2:6, a potem wycofała się z rywalizacji deblowej.

Głos ws. kontuzji zabrał menager Chwalińskiej.

Leczenie i rehabilitacja przebiegają bardzo dobrze. Maja musiała zrezygnować z walki w turnieju w Rumunii, ale jej występ w Niemczech nie jest wykluczony

— powiedział Piotr Szczypka w rozmowie z portalem polski-tenis.pl.

Rok temu w Jassach Chwalińska odpadła w drugiej rundzie.

xyz/PAP/polski-tenis.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych