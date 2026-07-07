Fatalna seria Chwalińskiej. Kolejne problemy tenisistki

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Maja Chwalińska nie zagra w turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w rumuńskim mieście Jassy. Polska tenisistka leczy kontuzję stawu skokowego, a jej nazwisko zostało wykreślone z listy startowej.
Chwalińska urazu doznała 29 czerwca w meczu 1. rundy Wimbledonu z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii. Pierwszego seta Polka wygrała 6:2, a w drugim prowadziła 5:2 i 40-30, co oznaczało piłkę meczową. W trakcie wymiany pośliznęła się i uszkodziła staw skokowy. Ostatecznie przegrała 6:2, 5:7, 2:6, a potem wycofała się z rywalizacji deblowej.
Głos ws. kontuzji zabrał menager Chwalińskiej.
Leczenie i rehabilitacja przebiegają bardzo dobrze. Maja musiała zrezygnować z walki w turnieju w Rumunii, ale jej występ w Niemczech nie jest wykluczony
— powiedział Piotr Szczypka w rozmowie z portalem polski-tenis.pl.
Rok temu w Jassach Chwalińska odpadła w drugiej rundzie.
xyz/PAP/polski-tenis.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764432-fatalna-seria-chwalinskiej-kolejne-problemy-tenisistki
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