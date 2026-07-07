Starcie Mbappe z paragwajską senator Amarilla. Będzie pozew?

Paragwajska senator Celeste Amarilla odrzuciła zarzuty o rasizm - wcześniej nazwała Kyliana Mbappe „skolonizowanym Kameruńczykiem, który udaje Francuza”. Zaznaczyła, że jej wpisy dotyczyły tylko Kiliana Mbappe. Celeste Amarilla zagroziła zawodnikowi „Królewskich” pozwem.
Wszystko zaczęło się po meczu 1/8 finału mistrzostw świata, gdzie Francja wygrała z Paragwajem 1:0 - po golu Mbappe z rzutu karnego. Starcie było bardzo ostre, Paragwajczycy wielokrotnie faulowali i prowokowali.
Po końcowym gwizdku zawodnik „Królewskich” stał się celem ataków – podnoszono kwestię nie podania ręki paragwajskiemu bramkarzowi. Najmocniej udzieliła się senator Celeste Amarilla z Paragwaju, która na portalu X nazwała napastnika m.in. „skolonizowanym Kameruńczykiem, który udaje Francuza”. Została następnie oskarżona przez francuskiego gwiazdora o rasizm.
Amarilla odrzuca zarzuty
Amarilla nie zgodziła się z narracją o rzekomym rasizmie po swoich komentarzach dotyczących Kyliana Mbappe. W Radio 730 AM przekonywała, że jej wypowiedzi były jedynie elementem „piłkarskiego sporu” i nie stanowiły ataku na Francję ani społeczność afrykańską.
Skrytykowała także stanowisko paragwajskiego MSZ, zaznacając, że wypowiadała się wyłącznie jako osoba prywatna. Nie jako przedstawiciel rządu. Zaznaczyła takżę, że mandat senatora nie odbiera jej prawa do komentowania futbolu.
Amarilla dodała też, iż napisała w tej sprawie do prezydenta Santiago Peni. Dała odczuć rozczarowanie postawą władz. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron publicznie wsparł zawodnika „Królewskich”, podkreślając na portalu X, że sprzeciw wobec rasizmu jest wyrazem wartości.
Mbappre doczeka się pozwu?
Amarilla stała na stanowisku, że jej krytyka była wymierzona wyłącznie w Kyliana Mbappe, nie w jakiekolwiek państwo czy naród.
Jednakże nie wykluczyła podjęcia kroków prawnych wobec zawodnika trójkolorowych za wypowiedzi pod jej adresem. Stwierdziła, że mogłaby pozwać Mbappe, przypominając, że „Paragwaj wsadził już do więzienia Ronaldinho i Morię Casan”.
Według senator słowa piłkarza, w których miał zarzucać jej przynoszenie wstydu krajowi i deprecjonowanie osiągnięć reprezentacji Paragwaju, mogą zostać uznane za przejaw przemocy politycznej wobec kobiety.
Czytaj także
xyz/sportowefakty.wp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764411-starcie-mbappe-z-paragwajska-senator-amarilla-bedzie-pozew
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.