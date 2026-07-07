Belgijscy piłkarze zadrwili z prezydenta USA Donalda Trumpa po wyraźnie wygranym meczu z USA. Dlaczego? Całe spotkanie odbywało się w atmosferze dużego skandalu, związanego z domniemaną interwencją Trumpa w FIFA.
Reprezentacja USA wysoko przegrała z Belgią - aż 4:1 - w Seattle w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Całe spotkanie odbywało się w cieniu skandalu, związanego z dopuszczeniem przez FIFA do tego meczu napastnika USA Folarina Baloguna. Zawodnik ten został ukarany czerwoną kartką w poprzednim meczu reprezentacji USA, starciu z Bośnią i Hercegowiną, i pierwotnie miał za to nie wystąpić w meczu z Belgią. Federacja piłkarska zawiesiła jednak karę wobec niego i mógł zagrać w tym spotkaniu, a jak informował jeden z angielskich dziennikarzy, Ben Jacobs z talkSPORT, decyzja ta została podjęta po osobistej interwencji Białego Domu w FIFA. Zresztą sam Donald Trump podziękował później FIFA za tę decyzję. Ta sytuacja bardzo oburzyła Belgów.
Taniec belgijskich piłkarzy
Ostatecznie jednak te działania administracyjne nie pomogły USA i „Czerwone Diabły” wygrały aż 4:1. Belgijscy piłkarze nie zapomnieli jednak o tym, co zrobił wcześniej Trump. Po meczu przygotowali dla niego specjalny triumfalny taniec, jasno nawiązujący do charakterystycznego tańca wyborczego Trumpa. W taki symboliczny sposób „odpłacili” się prezydentowi USA za domniemaną niesportową interwencję.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764363-trump-sie-wscieknie-tak-zadrwili-z-niego-belgijscy-pilkarze
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