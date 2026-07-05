Fala oburzenia w Belgii po decyzji FIFA! „Hańbi mundial”

Belgijskie media, kibice i politycy ostro skrytykowali FIFA za dopuszczenie Amerykanina Folarina Baloguna do gry w meczu tych zespołów w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Decyzję odebrano jako ukłon wobec Donalda Trumpa i gospodarzy mundialu oraz cios w wiarygodność turnieju.
Balogun, strzelec trzech goli dla USA w MŚ, został usunięty z boiska w meczu USA z Bośnią i Hercegowiną po interwencji VAR. Napastnik AS Monaco nadepnął na kostkę obrońcy Tarika Muharemovicia i otrzymał czerwoną kartkę. Zgodnie z przepisami oznaczało to automatyczną pauzę w kolejnym spotkaniu. FIFA nie cofnęła jednak kartki, lecz zawiesiła wykonanie kary na roczny okres próby, powołując się na art. 27 kodeksu dyscyplinarnego.
W Belgii narasta oburzenie po decyzji FIFA. Media piszą o „nieprawdopodobnym zwrocie akcji”, „telefonie od Trumpa” i „zagrywkach pod gospodarza turnieju”.
Belgijska federacja piłkarska (RBFA) oświadczyła, że jest „zdumiona” decyzją FIFA o zawieszeniu kary Baloguna. Wskazała, że stoi ona w sprzeczności z zasadą automatycznego zawieszenia po czerwonej kartce i analizuje możliwe dalsze kroki.
Francuskojęzyczny portal 7sur7 zatytułował relację: „Z podziękowaniami Trumpa: FIFA anuluje zawieszenie Baloguna, który będzie mógł zagrać przeciw ‘Czerwonym Diabłom’”. Napisano też o „nieprawdopodobnym zwrocie sytuacji” w przeddzień spotkania Belgii z USA, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału mundialu.
Jeszcze ostrzej reagowali kibice i komentatorzy po flamandzkiej stronie kraju. VoetbalPrimeur napisał, że platforma X „eksplodowała” po decyzji FIFA. W cytowanych komentarzach pojawiały się zarzuty korupcji, politycznego wpływu na futbol oraz pytania, czy o decyzji przesądził „telefon od Trumpa”.
„Hańbi mundial”
Komentator serwisu De Witte Duivel ocenił, że FIFA „hańbi mundial”. Jego zdaniem decyzja jest „całkowicie niedopuszczalna” i tworzy „niebezpieczny precedens”.
Można to interpretować tylko w jeden sposób - Team USA musi przejść dalej
— skonkludował.
Niemieckojęzyczne media w Belgii relacjonowały sprawę ostrożniej. Dziennik „GrenzEcho” pisał o „zaskakującym ruchu FIFA”.
Do sprawy odniosła się także francuskojęzyczna Partia Socjalistyczna (PS). „Wstyd! Kiedy pieniądz stanowi prawo, mundial traci całą wiarygodność” - napisała w portalu społecznościowym. PS zarzuciła FIFA „dostosowywanie zasad, by sprawić przyjemność Trumpowi” i „próbę oszustwa, by wygrać”.
Decyzję FIFA publicznie pochwalił Trump. Prezydent USA podziękował światowej federacji za „zrobienie tego, co słuszne” i „naprawienie wielkiej niesprawiedliwości”.
Belgia zagra ze Stanami Zjednoczonymi we wtorek o godz. 2 w nocy czasu polskiego.
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tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764286-fala-oburzenia-w-belgii-po-decyzji-fifa-hanbi-mundial
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