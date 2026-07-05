Zaskakująca decyzja FIFA! Trump zainterweniował ws. zawodnika?

  • Sport
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autor: PAP/EPA/JIM LO SCALZO/POOL
autor: PAP/EPA/JIM LO SCALZO/POOL

Piłkarska federacja FIFA ogłosiła w niedzielę, że zawiesiła karę wykluczenia z najbliższego meczu napastnikowi reprezentacji USA Folarinowi Balogunowi, który otrzymał czerwoną kartkę w meczu 1/16 finału MŚ z Bośnią i Hercegowiną. Podziękowania federacji natychmiast złożył prezydent Donald Trump.

Jak podała FIFA w oświadczeniu na swoich stronach, automatyczna kara zawieszenia na jeden mecz dla napastnika USA została zawieszona na okres jednego roku. W efekcie mimo otrzymanej czerwonej kartki, najlepszy strzelec zespołu gospodarzy na mundialu będzie mógł zagrać w poniedziałkowym meczu 1/8 finału z Belgią.

Niedługo potem Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social wpis z podziękowaniami dla federacji rządzonej przez Gianniego Infantino, z którym łączą go bliskie stosunki.

Dziękuję FIFA za zrobienie tego, co słuszne i odwrócenie wielkiej niesprawiedliwości!

— napisał Trump. Wpis podało dalej konto Białego Domu na X, z dopiskiem „USA! USA! USA!”.

Interweniował Trump?

Według angielskiego dziennikarza Bena Jacobsa z talkSPORT, decyzja została podjęta po bezpośredniej interwencji Białego Domu. Zdaniem Yahoo Sport, federacja zaprzeczyła tym doniesieniom, twierdząc, że o zawieszeniu kary dla napastnika AS Monaco zdecydował niezależny komitet dyscyplinarny.

Kara dla strzelca trzech goli w trzech meczach na tegorocznym mundialu - który nieumyślnie nastąpił korkami na kostkę Bośniaka Tarika Muharemovicia - spowodowała wielkie wzburzenie wśród amerykańskich komentatorów i polityków, rodząc nawet oskarżenia o oszustwa i „ustawianie” turnieju przez sędziów.

Do sprawy odniósł się też wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio, który, pytany przez dziennikarzy, ocenił że amerykańska kadra została „wyrolowana” (screwed) przez sędziego i stwierdził, że powinna istnieć możliwość odwołania się od decyzji.

Balogun, urodzony w Nowym Jorku, lecz wychowany w Wielkiej Brytanii syn nigeryjskich imigrantów budzi kontrowersje polityczne także z innego względu: obywatelstwo USA posiada bowiem tylko dzięki prawu ziemi, które Trump próbował ograniczyć. Jak jednak uznał Sąd Najwyższy, jego dekret w tej sprawie był niezgodny z konstytucją.

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tkwl/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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