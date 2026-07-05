WIDEO

Burza we Francji! Są wściekli po meczu z Paragwajem

  • Sport
  • opublikowano:
Gorąco po meczu Francji z Paragwajem / autor: EPA/WILL OLIVER Dostawca: PAP/EPA.
Gorąco po meczu Francji z Paragwajem / autor: EPA/WILL OLIVER Dostawca: PAP/EPA.

Pobłażliwość uzbeckiego sędziego Ilgiza Tantasheva wobec licznych niesportowych zachowań piłkarzy Paragwaju w sobotnim meczu 1/8 finału mistrzostw świata wywołała w niedzielę debatę nie tylko we Francji. „Trójkolorowi” pokonali rywali z Ameryki Południowej 1:0.

Jedyną bramkę zdobył w 70. minucie z rzutu karnego Kylian Mbappe. Od początku meczu kapitan reprezentacji Francji był jednak systematycznie popychany i kopany przez Paragwajczyków, podobnie jak jego koledzy z drużyny.

Nigdy nie grałem w takim meczu, z tyloma faulami, tyloma nieczystymi wślizgami, tyloma popchnięciami. Było ciężko, ale wygraliśmy

— mówił w strefie mieszanej napastnik Bradley Barcola.

Czytaj także

Zero żółtych kartek

Uzbecki sędzia nie udzielił jednak żadnych ostrzeżeń zawodnikom z Paragwaju, podczas gdy Francuzi opuścili boisko z trzema żółtymi kartkami. Trzej kluczowi zawodnicy - Barcola, Michael Olise i Manu Kone - ryzykują odsunięciem od meczu półfinałowego, jeśli otrzymają kolejną żółtą kartkę przeciwko Maroku w ćwierćfinale.

Widzieliście sami. Było 30, 40 fauli i zero żółtych kartek

— ubolewał Rayan Cherki, który wszedł na boisko jako rezerwowy w toczonej w napiętej atmosferze końcówce meczu.

Były francuski sędzia międzynarodowy Bruno Derrien w rozmowie z agencją AFP ostro skrytykował sędziego i pochwalił „Trójkolorowych” za opanowanie w obliczu „brudnych fauli” przeciwników, które mogły wywołać reakcję i „doprowadzić do rzutów karnych, a nawet czerwonej kartki”.

Nie rozumiem, jak Paragwajczycy mogli uniknąć kartki. Myślę, że sędzia nie podołał zadaniu

— ocenił Derrien.

W tym meczu dostałbym cztery czerwone kartki

— przyznał były szwedzki napastnik Zlatan Ibrahimović w amerykańskiej stacji Fox Sports.

Czytaj także

Reakcje mediów

Światowe media były równie surowe w ocenie pracy sędziego, jak i postawy piłkarzy z Paragwaju.

Belgijski nadawca RTBF skupił się na „katastrofalnym występie Ilgiza Tantasheva”. Z kolei hiszpański dziennik „AS” ocenił, że uzbecki arbiter „pomylił tolerancję z bezczynnością”.

Podczas gdy francuski dziennik sportowy „L’Equipe” przyznał sędziemu z Uzbekistanu najniższą notę 1/10, prasa paragwajska stanęła w jego obronie. Gazeta „ABC” określiła jego występ jako „przyzwoity i powściągliwy”.

Pozwolił grze płynąć, wykazał się zrównoważonym osądem przez cały mecz i sędziował płynnie

— podkreślono w „ABC”.

Pierwszy mundial Tantasheva

42-letni Tantashev, który sędziował ostatni finał Azjatyckiej Ligi Mistrzów i mecze igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, bierze udział w swoim pierwszym mundialu. Był już arbitrem dwóch spotkań, w tym Maroka ze Szkocją (1:0), po którym Szkoci krytykowali go za nadmierną pobłażliwość.

Pozwolenie grze płynąć jest w pewnym sensie filozofią tego Pucharu Świata. Ale w akceptowalnych granicach, o ile gra nie degeneruje się. Ale pan Tantashev był zbyt pobłażliwy. Nie można pozwolić, by sprawy wymknęły się spod kontroli, gdy czuć, że atmosfera na boisku staje się toksyczna. Trzeba nakładać sankcje

— podkreślił Derrien.

as/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych