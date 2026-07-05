„W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski, medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie, a ostatnio trener współpracujący z kadrą narodową juniorów” - poinformował Polski Związek Narciarski.
Z wielką przykrością odebraliśmy informację o śmierci Grzegorza Miętusa, który był trenerem bazowym w kadrze juniorów. Były skoczek narciarski z Dzianisza miał 33 lata. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich
— przekazała federacja w internetowym komunikacie.
Uczestnik mistrzostw świata juniorów
Miętus był uczestnikiem mistrzostw świata juniorów i Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. W dorobku miał m.in. brązowy medal MŚJ 2009 w Szczyrbskim Jeziorze w drużynie, który wywalczył wraz z Maciejem Kotem, Jakubem Kotem i Andrzejem Zapotocznym. Startował w zawodach Pucharu Świata, dwukrotnie zdobył punkty. Był również medalistą mistrzostw Polski.
Od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN.
PAP/FB/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764235-tragiczna-wiadomosc-zmarl-byly-skoczek-grzegorz-mietus
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