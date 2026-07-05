Tragiczna wiadomość. Zmarł były skoczek narciarski Grzegorz Miętus

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Na zdjęciu archiwalnym z 11.10.2009 r: Grzegorz Miętus podczas letnich mistrzostw Polski w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwii w Zakopanem / autor: PAP/Grzegorz Momot
Na zdjęciu archiwalnym z 11.10.2009 r: Grzegorz Miętus podczas letnich mistrzostw Polski w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwii w Zakopanem / autor: PAP/Grzegorz Momot

W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski, medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie, a ostatnio trener współpracujący z kadrą narodową juniorów” - poinformował Polski Związek Narciarski.

Z wielką przykrością odebraliśmy informację o śmierci Grzegorza Miętusa, który był trenerem bazowym w kadrze juniorów. Były skoczek narciarski z Dzianisza miał 33 lata. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich

— przekazała federacja w internetowym komunikacie.

Uczestnik mistrzostw świata juniorów

Miętus był uczestnikiem mistrzostw świata juniorów i Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. W dorobku miał m.in. brązowy medal MŚJ 2009 w Szczyrbskim Jeziorze w drużynie, który wywalczył wraz z Maciejem Kotem, Jakubem Kotem i Andrzejem Zapotocznym. Startował w zawodach Pucharu Świata, dwukrotnie zdobył punkty. Był również medalistą mistrzostw Polski.

Od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN.

PAP/FB/oprac. Natalia Wierzbicka

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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