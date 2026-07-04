Mamy pierwszego ćwierćfinalistę mistrzostw świata! Maroko grało z Kanadą

  • Sport
  • opublikowano:
Maroko wygrało z Kanadą 3:0 (0:0) w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Houston. / autor: PAP/EPA
Maroko wygrało z Kanadą 3:0 (0:0) w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Houston. / autor: PAP/EPA

Maroko wygrało z Kanadą 3:0 (0:0) w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Houston. Dwie bramki zdobył Azzedine Ounahi. Mistrzowie Afryki są pierwszym ćwierćfinalistą tej imprezy.

Kanada – Maroko 0:3 (0:0).

Bramki: Azzedine Ounahi – dwie (50, 82), Soufiane Rahimi (90+8).

Żółte kartki: Kanada – Richie Laryea, Jonathan David, Luc De Fougerolles, Cyle Larin; Maroko - Redouane Halhal, Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss.

Sędzia: Michael Oliver (Anglia). Widzów: 68 777.

Kanada: Maxime Crepeau - Alistair Johnston, Moise Bombito, Luc De Fougerolles, Richie Laryea (79. Jacob Shaffelburg) - Tajon Buchanan (87. Jayden Nelson), Niko Sigur (87. Jonathan Osorio), Stephen Eustaquio, Ali Ahmed (79. Promise David) - Jonathan David, Tani Oluwaseyi (63. Cyle Larin).

Maroko: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Issa Diop (87. Marwane Saadane), Redouane Halhal, Noussair Mazraoui - Brahim Diaz, Ayyoub Bouaddi (63. Sofyan Amrabat), Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi (87. Samir El Mourabet), Bilal El Khannouss (63. Chemsdine Talbi) - Ismael Saibari (22. Soufiane Rahimi).

Maroko, po słabej pierwszej i zdecydowanie lepszej drugiej połowie, pokonało 3:0 współgospodarzy mistrzostw i jako pierwsza drużyna awansowała do ćwierćfinału.

Początek spotkania niespodziewanie należał do Kanadyjczyków. Już w 4. minucie Jonathan David niepotrzebnie zwlekał ze strzałem i skończyło się tylko na rzucie rożnym.

Sześć minut później błąd przy wyprowadzaniu piłki popełnił Neil El Aynaoui, dzięki czemu w dogodnej sytuacji znalazł się Tani Oluwaseyi. Świetnie zachował się jednak bramkarz Maroka Yassine Bounou, który obronił uderzenie napastnika rywali nogą.

Ponadto drużyna z Afryki szybko poniosła ważną stratę. W 22. minucie boisko musiał opuścić kontuzjowany napastnik Ismael Saibari, którego zastąpił Soufiane Rahimi.

W fazie grupowej Saibari zdobył trzy bramki (po jednej w meczu), wykorzystał też decydującą „11” w serii rzutów karnych w konfrontacji 1/16 finału z Holandią.

Czwarta drużyna poprzedniego mundialu miała co prawda do przerwy optyczną przewagę (67% posiadania piłki), jednak nie potrafiła wypracować sobie dogodnej sytuacji.

W pierwszej połowie gra była szarpana, sporo było też nieprzepisowych zagrań – Kanadyjczycy popełnili 15 fauli, a Maroko sześć. Ich konsekwencją było także sześć żółtych kartek, w tym cztery dla aktualnych mistrzów Afryki.

Druga odsłona zaczęła się znakomicie dla Lwów Atlasu, którzy w 50. minucie objęli prowadzenie. Achraf Hakimi wykonywał rzut wolny z prawej strony, ale zamiast dośrodkować zagrał płasko przed pole karne do pozostawionego bez opieki Ounahiego, który technicznym uderzeniem pokonał Maxime Crepeau.

W 82. minucie Ounahi zdobył swoją drugą bramkę. Spory w tym udział miał Brahim Diaz, który po kontrze idealnie zagrał w polu karnym do kolegi.

180 sekund później rywali mógł pognębić Rahimi, jednak piłka po jego główce zatrzymała się na poprzeczce.

Ostatecznie Rahimi trafił do siatki w ósmej minucie doliczonego czasu. Marokańczycy wykorzystali rozluźnienie w szeregach obrony Kanady, przeprowadzili szybką kontrę, a kolejną asystą popisał się Diaz.

W ćwierćfinale zespół z Afryki zmierzy się z triumfatorem innego sobotniego spotkania Francja - Paragwaj

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych