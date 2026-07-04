Iga Świątek zakończyła rywalizację w tegorocznym Wimbledonie na trzeciej rundzie. Rozstawiona z numerem trzecim polska tenisistka przegrała z Filipinką Alexandrą Ealą 6:7 (9-11), 2:6. Porażka będzie miała także konsekwencje w rankingu WTA – Polka spadnie z trzeciego co najmniej na szóste miejsce.
Druga porażka z Filipinką
Broniąca tytułu Iga Świątek nie zdołała awansować do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Rozstawiona z numerem 29. Alexandra Eala wygrała z Polką 7:6 (11-9), 6:2.
Było to trzecie bezpośrednie spotkanie obu tenisistek. Bilans ich pojedynków wynosi obecnie 2:1 na korzyść reprezentantki Filipin.
Spadek w rankingu WTA
Wczesne pożegnanie z Wimbledonem będzie miało wpływ na pozycję Polki w światowym rankingu. Po zakończeniu turnieju Iga Świątek spadnie z trzeciego na co najmniej szóste miejsce w zestawieniu WTA.
Wynik meczu
- runda gry pojedynczej:
Alexandra Eala (Filipiny, 29) – Iga Świątek (Polska, 3) 7:6 (11-9), 6:2.
{ links Iga Świątek zakończyła współpracę z trenerem Wimem Fissette’em! „Podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą”}
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764206-iga-swiatek-odpadla-z-wimbledonu-polka-odczuje-to-w-rankingu
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