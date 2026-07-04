Nie żyje Grzegorz Miętus. Były reprezentant Polski miał 33 lata

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Grzegorz Miętus w 2009 r. (z prawej). Obok Adam Małysz i Łukasz Rutkowski (P) / autor: PAP/Grzegorz Momot
Grzegorz Miętus w 2009 r. (z prawej). Obok Adam Małysz i Łukasz Rutkowski (P) / autor: PAP/Grzegorz Momot

W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski, medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie, a ostatnio trener współpracujący z kadrą narodową juniorów - poinformował PZN.

Bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich

Z wielką przykrością odebraliśmy informację o śmierci Grzegorza Miętusa, który był trenerem bazowym w kadrze juniorów. Były skoczek narciarski z Dzianisza miał 33 lata. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich

— przekazała federacja w internetowym komunikacie.

Startował w zawodach Pucharu Świata

Grzegorz Miętus był uczestnikiem mistrzostw świata juniorów i Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. W dorobku miał m.in. brązowy medal MŚJ 2009 w Szczyrbskim Jeziorze w drużynie, który wywalczył wraz z Maciejem Kotem, Jakubem Kotem i Andrzejem Zapotocznym. Startował w zawodach Pucharu Świata, dwukrotnie zdobył punkty. Był również medalistą mistrzostw Polski.

Od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN.

Na razie nie są znane przyczyny śmierci sportowca.

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SC/PAP

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