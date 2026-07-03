Portugalia wygrała z Chorwacją 2:1 (0:0) w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Toronto. W kolejnej rundzie zespół Cristiano Ronaldo zmierzy się z Hiszpanią, która pokonała Austrię 3:0.
Portugalia - Chorwacja 2:1 (0:0)
Bramki: dla Portugalii - Cristiano Ronaldo (68-karny), Goncalo Ramos (90+4-głową); dla Chorwacji - Ivan Perisić (53).
Żółte kartki: Portugalia - Ruben Dias. Chorwacja - Luka Modrić, Ivan Perisić.
Sędzia: Espen Eskas (Norwegia). Widzów: 43 036.
W jednym z najlepszych spotkań tego mundialu Portugalia okazała się lepsza od Chorwacji, zdobywając decydującego gola w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Mecz był bardzo emocjonujący, obfitował w sytuacje podbramkowe i zwroty akcji.
Obie drużyny nie zachwyciły w fazie grupowej. Portugalia rozpoczęła turniej od remisu z Demokratyczną Republiką Konga 1:1. Później wygrała z Uzbekistanem 5:0 i bezbramkowo zremisowała z Kolumbią. Z pięcioma punktami zajęła drugie miejsce w grupie K. Natomiast Chorwacja po porażce z Anglią 2:4, pokonała Panamę 1:0 i Ghanę 2:1. Z dorobkiem sześciu punktów była druga w grupie L.
Chorwacja w dwóch poprzednich edycjach mistrzostw świata była w strefie medalowej. W 2018 roku przegrała w finale z Francją 2:4, a cztery lata później wygrała z Marokiem 2:1 w meczu o trzecie miejsce. Obecny zespół trenera Zlatko Dalicia wydaje się słabszy, gdyż jego kluczowi piłkarze są wiekowi. Mimo to Chorwacja czwarty raz z rzędu awansowała do fazy pucharowej mundialu.
Był to mecz dwóch doświadczonych kapitanów, urodzonych w 1985 roku - Cristiano Ronaldo i Luki Modricia, który w Realu Madryt rozegrali ze sobą 222 mecze. Triumfowali w Lidze Mistrzów, Superpucharze UEFA, Klubowych Mistrzostwach Świata, zdobywali mistrzostwo Hiszpanii i inne krajowe trofea. Ronaldo gra obecnie w Al-Nassr Rijad, a Modrić ostatni sezon spędził w Milanie.
Historia przemawiała za Portugalią, która nigdy nie przegrała oficjalnego meczu z Chorwacją - zanotowała pięć zwycięstw i remis.
Portugalczycy rozpoczęli mecz z wielkim entuzjazmem. Rafael Leao dośrodkował z lewego skrzydła. Piłka wybita przez chorwackich obrońców trafiła do Bruno Fernandesa, który uderzył bez przyjęcia w lewy dolny róg bramki, jednak świetnie spisał się Dominik Livaković.
Po dośrodkowaniu Pedro Neto wysoko w polu karnym wyskoczył Cristiano Ronaldo, ale nie sięgnął piłki. Po chwili 41-letni napastnik wykonał rzut wolny, jednak uderzył na siłę i trafił w mur. Szczególnie ucierpiał przy tym Marin Pongracić. Następnie Renato Veiga uderzył głową po podaniu z rzutu rożnego, ale piłka przeleciała nad poprzeczką.
Joao Cancelo w 30. minucie dośrodkował w pole karne, lecz dobrze pilnowany Ronaldo znów nie wykończył akcji, choć było blisko. Livaković musiał się wykazać po strzale Fernandesa z ostrego kąta przy bliższym słupku.
Chorwaci przetrwali napór rywali w pierwszej połowie, choć nie oddali celnego strzału i mieli tylko 30 procent posiadania piłki.
Po przerwie wiele się zmieniło. Mateo Kovacić przedarł się w pole karne i oddał strzał z bliska, ale piłka po interwencji Diogo Costy trafiła w boczną siatkę.
Chorwaci wyszli na prowadzenie w 53. min. 37-letni Ivan Perisić zdobył 39. bramkę w reprezentacji. Po chwili mógł podwyższyć Petar Sucić, ale Costa obronił jego strzał. Odpowiedzią Portugalczyków było trafienie Leao w poprzeczkę.
Ronaldo umieścił piłkę w bramce w 61. min. Na stadionie rozległa się wrzawa, ale gol nie został uznany, gdyż doświadczony napastnik był na spalonym.
Analiza VAR wykazała, że po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w polu karnym przewrócony został Veiga i w 68. min sędzia podyktował rzut karny. Wykorzystał go Ronaldo, który zdobył swoją 11. bramkę w mistrzostwach świata, ale pierwszą w fazie pucharowej. Było to jego 146. trafienie w reprezentacji i jest pod tym względem absolutnym rekordzistą.
Kovacić w 75. min z dystansu strzelił w słupek, a z jego dobitką poradził sobie Costa. Umiejętności portugalskiego bramkarza sprawdził również Igor Matanović. Sucić w 81. min trafił do bramki, ale portugalscy kibice mogli odetchnąć z ulgą, gdyż pomocnik Interu Mediolan był na spalonym.
W doliczonym czasie Leao dośrodkował w pole karne, a rezerwowy napastnik Goncalo Ramos głową zdobył zwycięską bramkę na 2:1. Okazję na podwyższenie miał jeszcze Francisco Conceicao. Wydawało się, że w 13. min doliczonego czasu wyrównał Josko Gvardiol, ale sędziowie VAR dopatrzyli się spalonego.
Po zakończeniu spotkania Ronaldo objął Modricia, który rozegrał swój ostatni, 23. mecz w mistrzostwach świata.
Mecz Portugalia - Hiszpania zostanie rozegrany 6 lipca w Arlington w Teksasie.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/764035-portugalia-zmierzyla-sie-z-chorwacja-w-116-finalu-mundialu
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