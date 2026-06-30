Kolejny piłkarz z mundialu posądzony o gwałt. To kapitan reprezentacji

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Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA

Kapitan piłkarskiej drużyny Republiki Zielonego Przylądka Ryan Mendes jest objęty dochodzeniem policji w Nowej Zelandii w związku z oskarżeniami o gwałt. Sprawa miała wydarzyć się w marcu, ale dopiero teraz dziennik „New Zealand Herald” potwierdził tożsamość zawodnika.

Zeznania Brazylijki

Dziennikarze ustalili tożsamość zawodnika na podstawie obszernej dokumentacji i wielu źródeł. Mendes — najlepszy strzelec w historii reprezentacji swojego kraju — został oskarżony o gwałt na Brazylijce, która została zatrudniona do pracy podczas wydarzenia FIFA Series na początku tego roku.

Według licznych doniesień kobieta zeznała, że Mendes siłą wtargnął do jej pokoju, a następnie ją zgwałcił. Zdjęcia domniemanych obrażeń poszkodowanej pojawiły się w różnych doniesieniach medialnych, a także w mediach społecznościowych. Mendes jest nadal objęty śledztwem i nie postawiono mu zarzutów.

Dochodzenie bez podania nazwiska

W maju portal „The Athletic” poinformował, że władze Nowej Zelandii prowadzą dochodzenie w sprawie domniemanego incydentu z udziałem anonimowego wówczas piłkarza z Republiki Zielonego Przylądka. Wówczas lokalna policja odmówiła komentarza. Podobne stanowisko zajęła FIFA i federacja kabowerdyjska.

We wspomnianej imprezie FIFA Series Republika Zielonego Przylądka 27 marca zagrała z Chile, a trzy dni później z Nową Zelandią.

Piłkarze oskarżeni o gwałt

36-letni Mendes przebywa obecnie na mistrzostwach świata ze swoją reprezentacją i wystąpił w każdym z trzech dotychczasowych meczów, rozgrywając łącznie 251 minut. Jego zespół kolejno zremisował z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Dzięki temu zakwalifikował się do fazy pucharowej, stając się najmniejszym krajem, któremu udało się tego dokonać.

Następną okazją do gry dla Mendesa będzie mecz 1/16 finału MŚ przeciwko Argentynie w Miami zaplanowany na 3 lipca.

Zarzuty o gwałt wysunięto też wobec Thomasa Partey’a z Ghany, któremu odmówiono wizy wjazdowej do Kanady, a także kapitanowi reprezentacji Maroka Achrafowi Hakimiemu. Obaj nie przyznają się do winy.

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SC/PAP

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