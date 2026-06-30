Kapitan piłkarskiej drużyny Republiki Zielonego Przylądka Ryan Mendes jest objęty dochodzeniem policji w Nowej Zelandii w związku z oskarżeniami o gwałt. Sprawa miała wydarzyć się w marcu, ale dopiero teraz dziennik „New Zealand Herald” potwierdził tożsamość zawodnika.
Zeznania Brazylijki
Dziennikarze ustalili tożsamość zawodnika na podstawie obszernej dokumentacji i wielu źródeł. Mendes — najlepszy strzelec w historii reprezentacji swojego kraju — został oskarżony o gwałt na Brazylijce, która została zatrudniona do pracy podczas wydarzenia FIFA Series na początku tego roku.
Według licznych doniesień kobieta zeznała, że Mendes siłą wtargnął do jej pokoju, a następnie ją zgwałcił. Zdjęcia domniemanych obrażeń poszkodowanej pojawiły się w różnych doniesieniach medialnych, a także w mediach społecznościowych. Mendes jest nadal objęty śledztwem i nie postawiono mu zarzutów.
Dochodzenie bez podania nazwiska
W maju portal „The Athletic” poinformował, że władze Nowej Zelandii prowadzą dochodzenie w sprawie domniemanego incydentu z udziałem anonimowego wówczas piłkarza z Republiki Zielonego Przylądka. Wówczas lokalna policja odmówiła komentarza. Podobne stanowisko zajęła FIFA i federacja kabowerdyjska.
We wspomnianej imprezie FIFA Series Republika Zielonego Przylądka 27 marca zagrała z Chile, a trzy dni później z Nową Zelandią.
Piłkarze oskarżeni o gwałt
36-letni Mendes przebywa obecnie na mistrzostwach świata ze swoją reprezentacją i wystąpił w każdym z trzech dotychczasowych meczów, rozgrywając łącznie 251 minut. Jego zespół kolejno zremisował z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. Dzięki temu zakwalifikował się do fazy pucharowej, stając się najmniejszym krajem, któremu udało się tego dokonać.
Następną okazją do gry dla Mendesa będzie mecz 1/16 finału MŚ przeciwko Argentynie w Miami zaplanowany na 3 lipca.
Zarzuty o gwałt wysunięto też wobec Thomasa Partey’a z Ghany, któremu odmówiono wizy wjazdowej do Kanady, a także kapitanowi reprezentacji Maroka Achrafowi Hakimiemu. Obaj nie przyznają się do winy.
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SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/763880-kolejny-pilkarz-z-mundialu-posadzony-o-gwalt-to-kapitan-druzyny
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