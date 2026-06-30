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Niemcy za burtą mundialu. Niepowtarzalna reakcja Polaków!

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Manuel Neuer / autor: PAP/EPA/GREG M. COOPER/X
Manuel Neuer / autor: PAP/EPA/GREG M. COOPER/X

Paragwaj pokonał w rzutach karnych 4-3 Niemcy w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Bostonie. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1:1. Eksplozja entuzjazmu w jednym z polskich barów po usłyszeniu tych informacji była naprawdę wyjątkowa!

Niemcy – Paragwaj 1:1 (1:1, 0:1), karne: 3-4.

Bramki: dla Niemiec – Kai Havertz (54-głową); dla Paragwaju – Julio Enciso (42-głową).

Żółte kartki – Niemcy: Kai Havertz, Jamal Musiala; Paragwaj: Andres Cubas, Matias Galarza.

Sędzia: Jalal Jayed (Maroko). Widzów: 63 945.

Zdecydowanymi faworytami byli Niemcy, ale Paragwaj mógł straszyć wynikami z eliminacji do mistrzostw świata, w których pokonał m.in. Argentynę (2:1) oraz Brazylię (1:0) i w 18 meczach stracił zaledwie dziesięć goli.

Początek spotkania zaskoczeniem!

Początek spotkania mógł być zaskoczeniem dla kibiców, bo pierwsi do ataku ruszyli Paragwajczycy i stworzyli sytuację bramkową. Po rzucie rożnym w zamieszaniu w polu karnym strzelał Junior Alonso, ale źle trafił w piłkę i Manuel Neuer nie miał problemów z interwencją.

I to było niemal wszystko, co zespół trenera Gustavo Alfaro zaprezentował w ofensywie w pierwszej połowie. Kolejny wypad zrobił dopiero tuż przed przerwą.

Wcześniej kibice oglądali mecz, który toczył się praktycznie na jednej połowie i była to połowa Paragwaju. Niemcy mieli zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki, wymieniali mnóstwo podań, ale nic z tego nie wynikało. Ekipa z Ameryki Południowej dobrze się broniła, umiejętnie zagęszczała pole gry i czterokrotni mistrzowie świata bili głową w mur.

Tuż przed przerwą drugi raz większą liczbą piłkarzy zaatakował Paragwaj i wywalczył rzut rożny. Neuer wypiąstkował piłkę po dośrodkowaniu, ale Paragwajczycy ponowili atak i niepilnowany Julio Enciso trafił do siatki.

Po stracie gola Niemcy rzucili się do ataków i mieli okazję doprowadzić do remisu, ale po strzale Felixa Nmechy i rykoszecie piłka minęła światło bramki.

Zamiana obrazu gry po przerwie

Obraz gry po przerwie się nie zmienił – zespół Nagelsmanna był przy piłce, miał przewagę, ale nic z tego nie wynikało, bo Paragwaj mądrze się bronił. Niemcy nie mieli pomysłu, jak skruszyć mur rywali.

I wówczas na dochodzące dośrodkowanie z 30 metra zdecydował się Florian Wirtz, a Kai Hevertz lekko tylko trącił piłkę, ale to wystarczyło, aby wpadła do siatki. Orlando Gill był bez szans.

Kilka chwil później świetną okazję miał wprowadzony w przerwie Leon Goretzka, ale w ostatniej chwili jego strzał z pola karnego został zablokowany. To jednak nie była zapowiedź szturmu na bramkę Paragwaju. Niemcy nadal przeważali, ale atakowali schematycznie, wolno i niewiele z tego wynikało.

Ponieważ w podstawowym czasie więcej goli nie padło, sędzia zarządził dogrywkę. W niej Jonathan Tah po rzucie rożnym trafił do siatki, ale po analizie wideo arbitrzy dopatrzyli się faulu na bramkarzu Paragwaju. Im było bliżej końca dogrywki, tym więcej było przepychanek, fauli i brudnej gry.

Żadna z ekip bramki nie zdobyła i o awansie rozstrzygnęły rzuty karne. Już na początku powstrzymany został Havertz i za chwilę Paragwaj wyszedł na prowadzenie. W czwartej serii pomylił się Nick Woltemade, ale pomylił się też Antonio Sanabria i było 3:2 dla Paragwaju. Drugą piłkę meczową miał Fabian Balbuena, ale Neuer go wyczuł i był remis. Emocje sięgały zenitu, kiedy do piłki podszedł Jonathan Tah. Obrońca reprezentacji Niemiec huknął mocno i w trybuny. Trzecią piłkę meczową dla „La Albirroja” miał Jose Canale. Uderzył pewnie, dokładnie i sensacja stała się faktem.

W kolejnej rundzie Paragwaj zagra ze zwycięzcą meczu Francja – Szwecja.

Niesamowity entuzjazm Polaków!

Entuzjazm, który nagle eksplodował w jednym z barów w Polsce po tych informacjach, był czymś niepowtarzalnym.

PAP/X/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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