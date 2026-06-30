Paragwaj w euforii po pokonaniu Niemiec! Trwa święto narodowe

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Fani Paragwaju / autor: PAP/EPA
Fani Paragwaju / autor: PAP/EPA

Prezydent Paragwaju Santiago Pena ogłosił, że wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, by uczcić zwycięstwo paragwajskiej reprezentacji nad drużyną Niemiec w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Dziś świętuje cały kraj – napisał Pena.

Paragwajska reprezentacja, znana jako „Albirroja” (biało-czerwoni), pokonała w Bostonie Niemcy w rzutach karnych 4:3 (po 90 minutach i dogrywce było 1:1). Niemcy, których wymieniano jako jednego z kandydatów do zwycięstwa w całym turnieju, wracają do domu, a Paragwaj awansował do 1/8 finału.

Dziś świętuje cały kraj. Świętuje zwycięstwo reprezentacji, która uosabia to, co najgłębiej wpisane w naszą tożsamość: waleczność, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje

— napisał Pena na platformie X.

Do wpisu załączył skan dekretu o ustanowieniu 30 czerwca 2026 roku świętem narodowym, aby „uczcić epicki tryumf La Albirroja nad czterokrotnym zdobywcą mistrzostwa świata i historyczny awans do 1/8 finału”.

„Zwyciężyć albo umrzeć”

W dekrecie oceniono, że „Waleczne Lwy z paragwajskiej reprezentacji” udowodniły światu prawdziwość powiedzenia „zwyciężyć albo umrzeć”, a mecz przypomniał o „bohaterstwie naszych wspaniałych przodków”. Rząd kraju – dodano – nie może pozostać obojętny wobec tego ogromnego osiągnięcia.

Jako podstawę prawną wskazano ustawę, która przyznaje prezydentowi prawo do ustanowienia nawet trzech okolicznościowych dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym. Paragwajska telewizja ABC przypomniała, że nie jest to pierwszy raz, gdy Pena skorzystał z tej możliwości. We wrześniu 2025 r. ogłoszono święto narodowe, gdy reprezentacja zakwalifikowała się do mistrzostw świata.

W kolejnej rundzie Paragwaj zagra ze zwycięzcą meczu Francja – Szwecja.

PAP/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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