Prezydent Paragwaju Santiago Pena ogłosił, że wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, by uczcić zwycięstwo paragwajskiej reprezentacji nad drużyną Niemiec w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Dziś świętuje cały kraj – napisał Pena.
Paragwajska reprezentacja, znana jako „Albirroja” (biało-czerwoni), pokonała w Bostonie Niemcy w rzutach karnych 4:3 (po 90 minutach i dogrywce było 1:1). Niemcy, których wymieniano jako jednego z kandydatów do zwycięstwa w całym turnieju, wracają do domu, a Paragwaj awansował do 1/8 finału.
Dziś świętuje cały kraj. Świętuje zwycięstwo reprezentacji, która uosabia to, co najgłębiej wpisane w naszą tożsamość: waleczność, wiarę i siłę narodu, który nigdy się nie poddaje
— napisał Pena na platformie X.
Do wpisu załączył skan dekretu o ustanowieniu 30 czerwca 2026 roku świętem narodowym, aby „uczcić epicki tryumf La Albirroja nad czterokrotnym zdobywcą mistrzostwa świata i historyczny awans do 1/8 finału”.
„Zwyciężyć albo umrzeć”
W dekrecie oceniono, że „Waleczne Lwy z paragwajskiej reprezentacji” udowodniły światu prawdziwość powiedzenia „zwyciężyć albo umrzeć”, a mecz przypomniał o „bohaterstwie naszych wspaniałych przodków”. Rząd kraju – dodano – nie może pozostać obojętny wobec tego ogromnego osiągnięcia.
Jako podstawę prawną wskazano ustawę, która przyznaje prezydentowi prawo do ustanowienia nawet trzech okolicznościowych dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym. Paragwajska telewizja ABC przypomniała, że nie jest to pierwszy raz, gdy Pena skorzystał z tej możliwości. We wrześniu 2025 r. ogłoszono święto narodowe, gdy reprezentacja zakwalifikowała się do mistrzostw świata.
W kolejnej rundzie Paragwaj zagra ze zwycięzcą meczu Francja – Szwecja.
PAP/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/763826-paragwaj-w-euforii-po-pokonaniu-niemiec
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