Brazylia pokonała Japonię 2:1 (0:1) w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata, który rozegrany został w Houston. Decydującą bramkę dla Canarinhos zdobył w doliczonym czasie gry Gabriel Martinelli.
Brazylia – Japonia 2:1 (0:1).
Bramki dla Brazylii: Casemiro (56-głową), Gabriel Martinelli (90+5); dla Japonii: Kaishu Sano (29).
Żółte kartki: Brazylia: Casemiro, Danilo; Japonia: Kaishu Sano, Daichi Kamada, Junnosuke Suzuki.
Sędzia: Maurizio Mariani (Włochy). Widzów: 68 777.
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as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/763814-wymeczone-zwyciestwo-brazylii
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