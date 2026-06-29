Wymęczone zwycięstwo Brazylii. Japonia postawiła się faworytom

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Brazylia - Japonia 2:1 / autor: EPA/SAM WASSON Dostawca: PAP/EPA.
Brazylia - Japonia 2:1 / autor: EPA/SAM WASSON Dostawca: PAP/EPA.

Brazylia pokonała Japonię 2:1 (0:1) w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata, który rozegrany został w Houston. Decydującą bramkę dla Canarinhos zdobył w doliczonym czasie gry Gabriel Martinelli.

Brazylia – Japonia 2:1 (0:1).

Bramki dla Brazylii: Casemiro (56-głową), Gabriel Martinelli (90+5); dla Japonii: Kaishu Sano (29).

Żółte kartki: Brazylia: Casemiro, Danilo; Japonia: Kaishu Sano, Daichi Kamada, Junnosuke Suzuki.

Sędzia: Maurizio Mariani (Włochy). Widzów: 68 777.

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as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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