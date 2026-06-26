Selekcjoner USA wściekły na dziennikarzy! "To trochę smutne, że..."

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Pochettino na konferencji prasowej nie krył irytacji / autor: EPA/CHRISTOPHER TORRES Dostawca: PAP/EPA.
Pochettino na konferencji prasowej nie krył irytacji / autor: EPA/CHRISTOPHER TORRES Dostawca: PAP/EPA.

Ostatni mecz USA w fazie grupowej piłkarskich mistrzostw świata z Turcją nie miał dla Amerykanów znaczenia i przegrali 2:3. Ich trener Mauricio Pochettino na konferencji prasowej nie krył irytacji tym, że porażka budziła rozczarowanie, bo cel w postaci wygrania grupy został osiągnięty.

To trochę smutne, że nie gratulujecie nam wygrania grupy

-– zwrócił się do dziennikarzy Pochettino.

Pierwsze miejsce USA

Amerykanie mundial zaczęli od wygranych z Paragwajem 4:1 i Australią 2:0. Argentyński szkoleniowiec w meczu z Turcją zdecydował się aż na dziewięć zmian, bo wynik nie miał dla sytuacji USA najmniejszego znaczenia. Amerykanie byli pewni pierwszej pozycji w tabeli.

Skończyliśmy na pierwszym miejscu i całkiem dobrze poradziliśmy sobie z presją oraz oczekiwaniami. Chcieliśmy wygrać, zależało nam na zwycięstwie, ale były też inne rzeczy, które musieliśmy odpowiednio zbalansować i stąd wzięły się moje decyzje. Tworzenie historii to wygranie mistrzostw świata, a nie tylko wygranie grupy. Myślicie po prostu w zbyt małej skali

— dodał Pochettino.

Przebieg meczu

Amerykanie już w trzeciej minucie objęli prowadzenie. Mimo szybkiej straty bramki Turcy opanowali nerwy, nie przestraszyli się ogłuszającego dopingu fanów gospodarzy i do przerwy prowadzili 2:1, a ostatecznie zwyciężyli 3:2, strzelając decydującego gola już po upływie doliczonego czasu - w zamieszaniu podbramkowym dokonał tego Kaan Ayhan, zapewniając swojej drużynie pierwsze i jedyne punkty w turnieju.

Dla Turków mecz ten również nie miał pod względem wyniku znaczenia, bo szanse na awans do fazy pucharowej stracili wcześniej. Pożegnanie się z mundialem w honorowym stylu miało jednak dla nich dużą wartość.

Jestem ogromnie szczęśliwy z tego, jak moi piłkarze zagrali. Zaprezentowali wszystkie swoje umiejętności, całe wyszkolenie i pełnię charakteru. Jestem naprawdę szczęśliwy ze względu na naród turecki. Mogę śmiało powiedzieć, że wracamy do domu z wysoko podniesionym czołem

– powiedział trener Vincenzo Montella.

W 1/16 finału Amerykanie zagrają 1 lipca z Bośnią i Hercegowiną.

as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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