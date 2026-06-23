Ronaldo przechodzi do historii! Ogromny sukces Portugalczyka

Portugalia pokonała Uzbekistan 5:0 (3:0) w meczu piłkarskich mistrzostw świata, rozegranym w Houston. Cristiano Ronaldo w meczu z Uzbekistanem strzelił swojego dziewiątego i dziesiątego gola w historii mistrzostw świata. Portugalczyk stał się pierwszym piłkarzem, który strzelał na sześciu różnych mundialach.
Mecz
Portugalia – Uzbekistan 5:0 (3:0).
Bramki: Cristiano Ronaldo dwie (6, 39), Nuno Mendes (17-rzut wolny), Abduvohid Nematov (60-samob.), Rafael Leao (87).
Żółte kartki: Portugalia - Renato Veiga; Uzbekistan – Odiljon Xamrobekov.
Sędzia: Jalal Jayed (Maroko). Widzów: 68 777.
Sukces Ronaldo
Cristiano Ronaldo dzięki tym brakom stał się pierwszym zawodnikiem w historii, który strzelał przynajmniej jedną bramkę na sześciu różnych Mistrzostwach Światach.
Informacja ta została także zauważona przez Księgę Rekordów Guinessa.
Po dwóch bramkach Cristiano Ronaldo awansował na dziesiąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Tę lokatę zajmuje teraz ex aequo ośmiu piłkarzy, wśród nich były wybitny reprezentant Polski Grzegorz Lato, który w latach 1974-1982 uczestniczył w trzech turniejach.
Liderem z 18 trafieniami, w tym pięcioma na tegorocznym mundialu, jest Argentyńczyk Lionel Messi.
Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ:
1) Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) 18 bramek 2) Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) 16 . Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) 16 4) Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) 15 5) Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) 14 6) Just Fontaine (Francja, 1958) 13 7) Pele (Brazylia, 1958-1970) 12 8) Sandor Kocsis (Węgry, 1954) 11 . Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) 11 10) Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) 10 . Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) 10 . Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) 10 . Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) 10 . Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) 10 . Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) 10 . Harry Kane (Anglia, 2018-2026) 10 . Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2026) 10
as/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/763371-ronaldo-przechodzi-do-historii-ogromny-sukces-portugalczyka
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