Fatalna wiadomość dla Niemiec. Wypada kluczowy zawodnik

Stoper reprezentacji Niemiec Nico Schlotterbeck nie zagra już na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Piłkarz zerwał więzadło w lewym stawie skokowym. Oznacza to, że będzie musiał pauzować przez minimum dwa miesiące. To także pod znakiem zapytania stawia jego potencjalny transfer do hiszpańskiego Realu Madryt.
Zawodnik Borussi Dortmund Nico Schlotterbeck dotychczas był podstawowym obrońcą reprezentacji Niemiec podczas trwających Mistrzostw Świata. Turniej dla niego już się jednak zakończył.
Informacje o kontuzji zawodnika potwierdził „Bild” oraz „Sky Sport”. Rezonans magnetyczny miał potwierdził, że zawodnik zerwał więzadło w lewym stawie skokowym.
Doniesienia oficjalnie potwierdziła także reprezentacja.
Schlotterbeck doznał kontuzji więzadła pobocznego przyśrodkowego w lewym stawie skokowym… i będzie pauzował przez kilka miesięcy. Obrońca wicemistrza Niemiec, Borussii Dortmund, pozostanie na razie z drużyną w USA
— przekazał niemiecka ekipa w oświadczeniu.
Do urazu doszło podczas meczu reprezentacji Niemiec z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
Stanowisko trenera
Trener Julian Nagelsmann nie może powołać zawodnika na jego miejsce, ponieważ turniej już się rozpoczął.
Schlottiego będzie bardzo brakowało na boisku jako znakomitego obrońcy, zwłaszcza jego znakomitej gry w formacji. To mógł być jego Puchar Świata. Wszyscy staraliśmy się podnieść go na duchu – na szczęście to bardzo pozytywna postać, która już teraz patrzy w przyszłość
— powiedział szkoleniowiec.
To bardzo pozytywny znak, że początkowo pozostanie z drużyną, ponieważ ma na nią wpływ również poza boiskiem. Pomimo jego nieobecności nadal jesteśmy bardzo dobrze ustawieni w środku obrony w mistrzostwach świata z Jonathanem Tahem, Antonio Ruedigerem, Waldemarem Antonem i Malickiem Thiawem
— dodał trener.
Niemcy, którzy zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie E i po raz pierwszy od 12 lat awansowali do fazy pucharowej, zmierzą się w czwartek z Ekwadorem w ostatnim meczu grupowym.
Transfer
Kontuzja może stanowić także problem dla potencjalnego transferu piłkarza. Zawodnik od dawna łączony był z potencjalnym transferem do Niemiec. Z powodu urazu ten jednak wydaje się obecnie jednak mało prawdopodobny.
as/realmadryt.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/763270-fatalna-wiadomosc-dla-niemiec-wypada-kluczowy-zawodnik
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