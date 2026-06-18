Borek odpowiada na atak aktora Dedka! "Jako syn Jana, inwigilowanego przez SB..."

  • Sport
  • opublikowano:
Atak Dedka / autor: Lzur, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons
Atak Dedka / autor: Lzur, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Mateusz Borek odpowiedział Tomaszowi Dedkowi (aktorowi powszechnie znanemu z roli Jędruli w serialu „Rodzina zastępcza”), który obrażał go w prymitywny sposób. „Jako syn Jana, inwigilowanego przez SB w latach 80, zdanie takiego zera mnie nie interesuje” - wskazał.

Tomasz Dedek - aktor znany z hejterskiego języka, sympatyk obecnego rządu i były współpracownik Służby Bezpieczeństwa zaatakował w mediach społecznościowych Mateusza Borka, komentatora TVP Sport, jednego z twórców Kanału Sportowego.

Nie wiem, czy oglądacie MŚ w piłce, ale czerwone kartki powinien otrzymać Borek i Mielcarski za pie…lenie bez sensu miast komentowania tego, co się dzieje w meczach

— grzmiał.

Mocna odpowiedź

Na wpis zareagował Mateusz Borek, który nie zostawił suchej nitki na Dedku.

Jako syn Jana, inwigilowanego przez SB w latach 80, zdanie takiego zera mnie nie interesuje

— wskazał.

Ofensywa Borka

Mateusz Borek w ostatnim czasie nie zostawia suchej nitki na swoich krytykach. Wcześniej oberwało się publicyście Pawłowi Rybickiemu.

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Adrian Siwek/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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