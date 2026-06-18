Mateusz Borek odpowiedział Tomaszowi Dedkowi (aktorowi powszechnie znanemu z roli Jędruli w serialu „Rodzina zastępcza”), który obrażał go w prymitywny sposób. „Jako syn Jana, inwigilowanego przez SB w latach 80, zdanie takiego zera mnie nie interesuje” - wskazał.
Tomasz Dedek - aktor znany z hejterskiego języka, sympatyk obecnego rządu i były współpracownik Służby Bezpieczeństwa zaatakował w mediach społecznościowych Mateusza Borka, komentatora TVP Sport, jednego z twórców Kanału Sportowego.
Nie wiem, czy oglądacie MŚ w piłce, ale czerwone kartki powinien otrzymać Borek i Mielcarski za pie…lenie bez sensu miast komentowania tego, co się dzieje w meczach
— grzmiał.
Mocna odpowiedź
Na wpis zareagował Mateusz Borek, który nie zostawił suchej nitki na Dedku.
Jako syn Jana, inwigilowanego przez SB w latach 80, zdanie takiego zera mnie nie interesuje
— wskazał.
Ofensywa Borka
Mateusz Borek w ostatnim czasie nie zostawia suchej nitki na swoich krytykach. Wcześniej oberwało się publicyście Pawłowi Rybickiemu.
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Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762965-aktor-dedek-zaatakowal-borka-mocna-odpowiedz-dziennikarza
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