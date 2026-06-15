Burza w Niemczech. Klopp przeprosił Nagelsmanna. "Nadal jestem idiotą"

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Klopp przeprasza Nagelsmanna / autor: EPA/SAM WASSON Dostawca: PAP/EPA.
Klopp przeprasza Nagelsmanna / autor: EPA/SAM WASSON Dostawca: PAP/EPA.

Juergen Klopp przeprosił selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Niemiec Juliana Nagelsmanna za krytyczny komentarz, dotyczący składu drużyny na mecz mistrzostw świata z Curacao (7:1). „We wtorek skończę 59 lat i nadal jestem idiotą” - skomentował były trener Liverpoolu.

38-letni Nagelsmann jest najmłodszym selekcjonerem na mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. Czterokrotni mistrzowie świata w niedzielę rozgromili debiutujące w mundialu Curacao. Choć Niemcy byli zdecydowanymi faworytami, to Klopp w przedmeczowym studiu telewizyjnym negatywnie wypowiedział się na temat jedenastki wybranej przez Nagelsmanna, co wywołało oburzenie wśród kibiców.

Na szczęście Julian Nagelsmann wciąż wybiera skład

— powiedział w telewizji Magenta TV Klopp, który jest uważany za potencjalnego następcę obecnego selekcjonera.

Jest czerwiec, a ty już myślisz o wrześniu

— zażartował obecny w studiu telewizyjym były piłkarz Bayernu Monachium Thomas Mueller, co kibice odebrali jako zapowiedź tego, że Klopp po mundialu zostanie selekcjonerem.

Przeprosiny

Po meczu z Curacao Klopp przeprowadził wywiad z Nagelsmannem i odniósł się do swoich słów.

Nieformalnie jesteśmy częścią zespołu, jesteśmy absolutnie po waszej stronie… Mógłbym się uderzyć w twarz, ale było już za późno, byłem w telewizji na żywo. To po prostu wymknęło mi się mimochodem i nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Zdałem sobie sprawę, że we wtorek skończę 59 lat i nadal jestem idiotą

— powiedział Klopp.

Niemcy ostatni raz triumfowali w mundialu w 2014 roku. W dwóch poprzednich opadli już po fazie grupowej.

Kariera Kloppa

Klopp wygrał Premier League i Ligę Mistrzów z Liverpoolem. Wcześniej poprowadził Borussię Dortmund z Robertem Lewandowskim, Jakubem Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem do dwóch mistrzostw i Superpucharów oraz Pucharu Niemiec. Jest jednym z najbardziej utytułowanych niemieckich trenerów.

Obecnie jest dyrektorem ds. międzynarodowej współpracy w koncernie Red Bull, do którego należy kilka klubów piłkarskich, m.in. RB Lipsk i RB Salzburg. Wielokrotnie był łączony z posadą selekcjonera reprezentacji Niemiec, nawet po tym, jak Nagelsmann objął to stanowisko w 2023 roku.

Prowadzący w grupie E Niemcy w sobotę zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a pięć dni później zmierzą się z Ekwadorem w ostatniej kolejce fazy grupowej MŚ.

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Adrian Siwek/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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