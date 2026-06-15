Na platformie X doszło do ostrego starcia blogera Pawła Rybickiego i… dziennikarza oraz komentatora sportowego Mateusza Borka. Wszystko zaczęło się od wpisu blogera dotyczącego komentarza Borka w sprawie meczu reprezentacji Niemiec na mundialu.
Reprezentacja piłkarska Niemiec wczoraj zainaugurowała swój występ na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Podopieczni Juliana Nagelsmanna pewnie pokonali reprezentację Curaçao, wygrywając aż 7:1. Sposób gry naszych zachodnich sąsiadów komplementował komentator sportowy związany m.in. z TVP Sport Mateusz Borek. Jeden z blogerów nadał jego komentarzowi wydźwięk polityczny, na co ostro zareagował dziennikarz.
Komentator TVP w likwidacji o „wyższej kulturze piłkarskiej Niemców”. Nadkultura. Uberkultur
— napisał na platformie X Paweł Rybicki, bloger, tym samym łącząc komentarz dotyczący gry reprezentacji Niemiec w piłkę z niemieckim nacjonalizmem, szczególnie w Polsce jednoznacznie kojarzącym się z nazistowskimi Niemcami i II wojną światową.
Na powyższy komentarz ostro zareagował Borek.
To byłem ja. A Ty jesteś naprawdę pierd…
— zwrócił się do Rybickiego Mateusz Borek.
„Mi się tych głupot nie chce tolerować”
Jeden z użytkowników X uznał ripostę Borka za zbyt ostrą.
Kiedyś za takie coś wypier… Jana Pawlickiego z TVP
— stwierdził użytkownik o pseudonimie Alternatywy_TT.
Ale ja nie jestem pracownikiem. I w sumie mnie to nie obchodzi. A takie wpisy świadczą o totalnej arogancji merytorycznej autora. A mi się tych głupot nie chce tolerować. I zamykam temat, bo mecz oglądam
— zareagował na powyższy wpis Borek.
Komentarz Kucharskiego
Tymczasem na wpis Borka skierowany do Rybickiego odpowiedział także Cezary Kucharski, były reprezentant Polski w piłkę nożną, agent piłkarski.
Psychodeliczna polityka weszła nawet do ogólnych i typowych komentarzy piłkarskich. Nie używaj też Mateuszu Borku metafory o Dawidzie i Goliacie, bo choć to biblijna opowieść, to Dawid był Żydem
— radził żartobliwie Borkowi Cezary Kucharski.
Będę od jutra konsultował myśli, stwierdzenia i skojarzenia z autorytetami z X
— odparł komentator piłkarski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762726-ostre-starcie-borka-ze-znanym-blogerem-jestes-pier
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