AC Milan ma nowego trenera. Z przeszłością w Manchesterze United

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Stadion San Siro podczas meczu AC Milan / autor: pixabay.com
Stadion San Siro podczas meczu AC Milan / autor: pixabay.com

Fabrizio Romano użył swojego słynnego „HERE WE GO” ogłaszając, że Ruben Amorim zostanie nowym szkoleniowcem Ac Milan.

Ruben Amorim został jakiś czas temu zwolniony z funkcji trenera Manchesteru United. Portugalczyk zaliczył w Anglii fatalną przygodę, teraz postara się dźwignąć AC Milan, , którego trenera zwolniono (Massimiliano Allegri).

Jak poinformował najsłynniejszy dziennikarz piłkarski na świecie: „Porozumienie ustne zawarte w sprawie umowy ważnej do czerwca 2028 r. plus opcja do czerwca 2029 r.”.

Amorim zaakceptował wszystkie warunki i w tym tygodniu podpisze kontrakt jako nowy menadżer Milanu

— dodał Fabrizio Romano na portalu X.

W zakończonym niedawno sezonie Serie A klub ze stolicy Lombardii uplasował się na piątym miejscu.

xyz/X

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Zespół wPolityce.pl

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