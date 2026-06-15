AC Milan ma nowego trenera. Z przeszłością w Manchesterze United

Fabrizio Romano użył swojego słynnego „HERE WE GO” ogłaszając, że Ruben Amorim zostanie nowym szkoleniowcem Ac Milan.
Ruben Amorim został jakiś czas temu zwolniony z funkcji trenera Manchesteru United. Portugalczyk zaliczył w Anglii fatalną przygodę, teraz postara się dźwignąć AC Milan, , którego trenera zwolniono (Massimiliano Allegri).
Jak poinformował najsłynniejszy dziennikarz piłkarski na świecie: „Porozumienie ustne zawarte w sprawie umowy ważnej do czerwca 2028 r. plus opcja do czerwca 2029 r.”.
Amorim zaakceptował wszystkie warunki i w tym tygodniu podpisze kontrakt jako nowy menadżer Milanu
— dodał Fabrizio Romano na portalu X.
W zakończonym niedawno sezonie Serie A klub ze stolicy Lombardii uplasował się na piątym miejscu.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762720-ac-milan-ma-nowego-trenera-z-przeszloscia-w-manchesterze-united
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