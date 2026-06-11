Powrót po ponad dekadzie. Mourinho na ratunek "Królewskim"

Portugalczyk Jose Mourinho został po raz drugi trenerem Realu Madryt - ogłosił oficjalnie klub piłkarskiego wicemistrza Hiszpanii. 63-letni szkoleniowiec, który prowadził już „Królewskich” w latach 2010-13, podpisał trzyletni kontrakt i rozpocznie pracę 13 lipca.
Rada Dyrektorów Realu Madryt, na spotkaniu w czwartek 11 czerwca, z przewodniczącym Florentino Perezem, zgodziła się mianować Jose Mourinho trenerem pierwszego zespołu na następne trzy sezony, do 30 czerwca 2029 roku. Jose Mourinho dołączy do Realu Madryt 13 lipca, w dniu rozpoczęcia przygotowań do kolejnego sezonu
— napisano w komunikacie na stronie internetowej klubu.
Potwierdziły się zatem informacje krążące od kilku tygodni w mediach, szczególnie tych z Półwyspu Iberyjskiego. Perez już wcześniej zapowiedział, że zatrudni Mourinho, jeśli zostanie wybrany na kolejną kadencję w roli prezesa klubu, co osiągnął w ubiegłym tygodniu.
Sylwetka Jose Mourinho
Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii. Największe sukcesy osiągał z Chelsea Londyn, gdzie także pracował dwukrotnie, a także z Interem Mediolan i FC Porto. Dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów, ale może też pochwalić się wyjątkowym „europejskim hat-trickiem”, bo ma też w dorobku zwycięstwa w Lidze Europy z Manchesterem United oraz Lidze Konferencji z AS Roma.
Z Realem na początku drugiej dekady XXI wieku wywalczył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Sezon 2012/13, ostatni w tej roli, nazwał „najgorszym w karierze”.
W minionym sezonie Mourinho prowadził Benficę Lizbona, z którą nie zdobył żadnego trofeum.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762434-powrot-po-ponad-dekadzie-mourinho-na-ratunek-krolewskim
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