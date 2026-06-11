Odeszła legenda polskiego kolarstwa. W dniu swoich urodzin zmarł Jan Brzeźny

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Jan Brzeźny / autor: Facebook/Polski Związek Kolarski
Jan Brzeźny / autor: Facebook/Polski Związek Kolarski

W wieku 75 lat zmarł Jan Brzeźny, legenda polskiego kolarstwa. Tę smutną informację przekazał Polski Związek Kolarski. Brzeźny był wielokrotnym mistrzem Polski, a także triumfatorem Tour de Pologne (1978, 1981). Reprezentował Polskę w igrzyskach olimpijskich w Montrealu (1976).

Jan Brzeźny był jednym z najbardziej utytułowanych polskich kolarzy szosowych drugiej połowy XX wieku. Urodzony w 1951 roku na Dolnym Śląsku, przez wiele lat należał do ścisłej krajowej czołówki.

Był ośmiokrotnym mistrzem Polski i zdobył łącznie 18 medali mistrzostw kraju. Szczególną sławę przyniosły mu zwycięstwa w prestiżowym wyścigu Tour de Pologne w latach 1978 i 1981. W 1978 roku wygrał również Tour of Britain, odnosząc jeden z największych sukcesów międzynarodowych w swojej karierze.

W barwach reprezentacji Polski czterokrotnie startował w Wyścigu Pokoju, gdzie wygrywał etapy i klasyfikację górską. Uczestniczył także w igrzyskach olimpijskich w Montrealu w 1976 roku, zajmując 30. miejsce w indywidualnym wyścigu szosowym.

Po zakończeniu sportowej kariery pozostał związany z kolarstwem, pracując jako trener i działacz. Był ceniony za profesjonalizm, doświadczenie oraz wkład w rozwój tej dyscypliny.

Rodzinie, najbliższym, kolegom i przyjaciołom Jana Brzeźnego – nie tylko tym z peletonu – składam najszczersze wyrazy współczucia i otuchy. Żegnaj przyjacielu! Byłeś wybitnym kolarzem!

Marek Leśniewski Prezes Polskiego Związku Kolarskiego

— czytamy na profilu PZKol na Facebooku.

Jan Brzeźny zmarł 11 czerwca 2026 roku, dokładnie w dniu swoich urodzin, pozostawiając po sobie trwały ślad w historii polskiego kolarstwa.

kk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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