Zaczyna się wielkie sportowe święto! Dziś mecz inaugurujący mistrzostwa świata

  • Sport
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Wieczorny (godz. 21) mecz współgospodarzy Meksyku z reprezentacją RPA otworzy 23. edycję mistrzostw świata w piłce nożnej. W turnieju, który odbywać się będzie też w USA i Kanadzie i potrwa do 19 lipca, bierze udział 48 drużyn.

Do 2022 roku Meksyk zasłynął siedmioma kolejnymi awansami do 1/8 finału. Jego passę w Katarze przerwała Polska, która zajęła drugie miejsce w grupie, za Argentyną.

Z kolei RPA wraca na mundial po 16-letniej przerwie. W 2010 roku została pierwszym w historii gospodarzem, który odpadł z turnieju w fazie grupowej. 12 lat później dołączył do niej Katar.

Na godzinę 4 czasu polskiego zaplanowano drugie spotkanie grupy A, w którym zmierzą się Korea Południowa i Czechy.

W sumie w trzech krajach Ameryki Północnej rozegrane zostaną 104 spotkania. Finał zaplanowano na 19 lipca w East Rutherford koło Nowego Jorku.

kk/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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