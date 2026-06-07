To, co spotkało piłkarza reprezentacji Danii, ponownie mogło wywołać przerażenie! Christian Eriksen, który w trakcie meczu mistrzostw Europy w 2021 roku stracił przytomność i był reanimowany na murawie, teraz znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Zawodnik jest przytomny, ale spotkanie zakończono.
Piłkarz upadł na murawę
34-letni Eriksen upadł na murawę około 65. minuty, przy stanie 2:1 dla gospodarzy. Na zdjęciach widać, że chwilę wcześniej trzymał się za klatkę piersiową.
Służby medyczne szybko zajęły się piłkarzem, a w trakcie tej interwencji otoczyli go zawodnicy obu drużyn. Po kilku minutach na trybunach rozległy się brawa. Zawodnik odzyskał przytomność i został odwieziony do szpitala. W tym czasie kibice skandowali nazwisko słynnego zawodnika.
„Sam zszedł z boiska”
Christian jest przytomny i czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności
— poinformowała duńska federacja w oświadczeniu na portalu X, dodając, że mecz z Ukrainą nie został już wznowiony.
Wkrótce więcej uspokajających informacji przekazał lekarz reprezentacji Morten Boesen.
Christian czuje się dobrze, sam zszedł z boiska. Moim zdaniem rozrusznik serca działa prawidłowo. Piłkarz na krótko zasłabł, ale bardzo szybko odzyskał przytomność i również szybko nawiązaliśmy z nim kontakt
— powiedział Boesen duńskim mediom.
Będzie teraz badany w szpitalu, aby dowiedzieć się, co spowodowało ten incydent. Jesteśmy z nim oraz z lekarzami w szpitalu w stałym kontakcie. Ale Christian czuje się dobrze i poprosił mnie, abym porozmawiał ze wszystkimi zawodnikami i powiedział, że wszystko z nim w porządku
— dodał.
Kapitan reprezentacji Pierre-Emile Hojbjerg w rozmowie z duńskim nadawcą TV2 podkreślił, że wszyscy zareagowali błyskawicznie i z szacunkiem.
Mogę tylko pochwalić odwagę tych, którzy opiekowali się Christianem na boisku. Nie powiem nic więcej poza tym, że to szok, a najważniejsze jest, że Christian ma się dobrze
— dodał.
Był już reanimowany na boisku!
Doświadczony pomocnik w czerwcu 2021 roku, w trakcie spotkania mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze, nagle zasłabł i był reanimowany na murawie. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD) i piłkarz wrócił do zdrowia.
Eriksen musiał jednak, z powodu obowiązujących we Włoszech przepisów, rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan i po kilku miesiącach przerwy kontynuował karierę w Anglii. W styczniu 2022 roku podpisał kontrakt z Brentfordem, od sezonu 2022/23 grał w Manchesterze United, a od września 2025 jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg.
Dania i Ukraina, podobnie jak Polska, nie awansowały na rozpoczynający się 11 czerwca mundial w Ameryce Północnej.
W niedzielnym meczu w Odense gole dla gospodarzy strzelili Patrick Dorgu w 13. i Joakim Maehle w 36. minucie, a dla rywali tuż przed końcem pierwszej połowy - Wiktor Cyhankow (44.).
Ukraińcy tydzień wcześniej rozegrali towarzyski mecz z Polską we Wrocławiu i pokonali podopiecznych Jana Urbana 2:0.
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olnk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762142-dunski-pilkarz-padl-na-murawe-kilka-lat-temu-byl-reanimowany
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