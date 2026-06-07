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Duński piłkarz znów padł na murawę! Kilka lat temu był reanimowany podczas meczu

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Piłkarze Danii i Ukrainy towarzyszą duńskiemu piłkarzowi Christianowi Eriksenowi w drodze do karetki podczas międzynarodowego meczu towarzyskiego Danii z Ukrainą na stadionie w Odense w Danii / autor: PAP/EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT
Piłkarze Danii i Ukrainy towarzyszą duńskiemu piłkarzowi Christianowi Eriksenowi w drodze do karetki podczas międzynarodowego meczu towarzyskiego Danii z Ukrainą na stadionie w Odense w Danii / autor: PAP/EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT

To, co spotkało piłkarza reprezentacji Danii, ponownie mogło wywołać przerażenie! Christian Eriksen, który w trakcie meczu mistrzostw Europy w 2021 roku stracił przytomność i był reanimowany na murawie, teraz znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Zawodnik jest przytomny, ale spotkanie zakończono.

Piłkarz upadł na murawę

34-letni Eriksen upadł na murawę około 65. minuty, przy stanie 2:1 dla gospodarzy. Na zdjęciach widać, że chwilę wcześniej trzymał się za klatkę piersiową.

Służby medyczne szybko zajęły się piłkarzem, a w trakcie tej interwencji otoczyli go zawodnicy obu drużyn. Po kilku minutach na trybunach rozległy się brawa. Zawodnik odzyskał przytomność i został odwieziony do szpitala. W tym czasie kibice skandowali nazwisko słynnego zawodnika.

Sam zszedł z boiska”

Christian jest przytomny i czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności

— poinformowała duńska federacja w oświadczeniu na portalu X, dodając, że mecz z Ukrainą nie został już wznowiony.

Wkrótce więcej uspokajających informacji przekazał lekarz reprezentacji Morten Boesen.

Christian czuje się dobrze, sam zszedł z boiska. Moim zdaniem rozrusznik serca działa prawidłowo. Piłkarz na krótko zasłabł, ale bardzo szybko odzyskał przytomność i również szybko nawiązaliśmy z nim kontakt

— powiedział Boesen duńskim mediom.

Będzie teraz badany w szpitalu, aby dowiedzieć się, co spowodowało ten incydent. Jesteśmy z nim oraz z lekarzami w szpitalu w stałym kontakcie. Ale Christian czuje się dobrze i poprosił mnie, abym porozmawiał ze wszystkimi zawodnikami i powiedział, że wszystko z nim w porządku

— dodał.

Kapitan reprezentacji Pierre-Emile Hojbjerg w rozmowie z duńskim nadawcą TV2 podkreślił, że wszyscy zareagowali błyskawicznie i z szacunkiem.

Mogę tylko pochwalić odwagę tych, którzy opiekowali się Christianem na boisku. Nie powiem nic więcej poza tym, że to szok, a najważniejsze jest, że Christian ma się dobrze

— dodał.

Był już reanimowany na boisku!

Doświadczony pomocnik w czerwcu 2021 roku, w trakcie spotkania mistrzostw Europy z Finlandią w Kopenhadze, nagle zasłabł i był reanimowany na murawie. Po kilku minutach odzyskał przytomność, a następnie trafił do szpitala. Wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator (ICD) i piłkarz wrócił do zdrowia.

Eriksen musiał jednak, z powodu obowiązujących we Włoszech przepisów, rozwiązać kontrakt z Interem Mediolan i po kilku miesiącach przerwy kontynuował karierę w Anglii. W styczniu 2022 roku podpisał kontrakt z Brentfordem, od sezonu 2022/23 grał w Manchesterze United, a od września 2025 jest zawodnikiem niemieckiego VfL Wolfsburg.

Dania i Ukraina, podobnie jak Polska, nie awansowały na rozpoczynający się 11 czerwca mundial w Ameryce Północnej.

W niedzielnym meczu w Odense gole dla gospodarzy strzelili Patrick Dorgu w 13. i Joakim Maehle w 36. minucie, a dla rywali tuż przed końcem pierwszej połowy - Wiktor Cyhankow (44.).

Ukraińcy tydzień wcześniej rozegrali towarzyski mecz z Polską we Wrocławiu i pokonali podopiecznych Jana Urbana 2:0.

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olnk/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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