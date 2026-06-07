Geniusz tyczki zatrzymany. Duplantis bez zwycięstwa

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Armand Duplantis / autor: PAP/EPA/Christine Olsson
Armand Duplantis / autor: PAP/EPA/Christine Olsson

Armand Duplantis przegrał konkurs skoku o tyczce po raz pierwszy od trzech lat. Rekordzista świata i mistrz olimpijski porażkę poniósł podczas mityngu Diamentowej Ligi w stolicy swojego kraju - w Sztokholmie, gdzie ustąpił Australijczykowi Kurtisowi Marschallowi.

Duplantis zaczął z problemami już na 5,60, bo tę wysokość pokonał w drugiej próbie. 5,80 zaliczył za pierwszym razem, a 5,90 - jak wiele razy w karierze - opuścił. Tyle skoczył w trzecim podejściu Australijczyk Kurtis Marschall.

Wszystko w rękach geniusza tyczki

Geniusz tyczki miał jednak wszystko w swoich rękach. Publiczność była zdumiona, gdy dwa razy strącił poprzeczkę na 6,00. Trzecią próbę przełożył na 6,05, żeby mieć nieco więcej czasu, ale i ta próba zakończyła się niepowodzeniem. Pierwsza porażka Duplantisa od trzech lat stała się faktem. Marschall wygrał ostatecznie wynikiem 5,90.

Mityng Diamentowej Ligi w Sztokholmie trwa.

PAP/tt

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Zespół wPolityce.pl

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