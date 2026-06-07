Baraniewski jak buldożer! Polak zmiażdżył kolejnego rywala w UFC

Iwo Baraniewski rozpycha się coraz mocniej w UFC. Polak zwyciężył swój trzeci pojedynek (trzy razy otrzymywał również bonus za walkę). W Las Vegas zdemolował Juniora Tafę.
Dziś w nocy za oceanem doszło do kolejnej gali UFC z udziałem Iwo Baraniewskiego. Dla Polaka był to trzeci pojedynek w najbardziej prestiżowej federacji na świecie. We wcześniejszych starciach uporał się z Ibo Aslanem (debiut w UFC) oraz Austinem Lane. Obie walki wygrał w sposób spektakularny.
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Tym razem Baraniewski mierzył się z Juniorem Tafą, którego pokonał przez techniczny nokaut już w pierwszej rundzie. Podczas starcia celnie kopnął rywala w nogę, Tafa upadł a Polak dokończył dzieła w parterze. Widząc bezradnego Tafę, sędzia przerwał pojedynek.
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xyz/Polsat News/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762090-baraniewski-jak-buldozer-polak-zmiazdzyl-kolejnego-rywala-w-ufc
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