Choć Maja Chwalińska nie wygrała French Open, to i tak cała Polska jest z niej dumna. Polska tenisistka długie lata walczyła o to, aby osiągnąć tak wielki sukces. Na przeszkody Chwalińska natrafiła także podczas tegorocznego turnieju w Paryżu. Z tego też powodu, internautów oburzył wpis Polskiego Związku Tenisowego.
Chodzi o problemy Chwalińskiej z noclegiem w Paryżu. Po jednym z wygranych spotkań dziennikarka spytała Polkę, czy jest już gotowa na rezerwację hotelu w stolicy Francji na kolejny, niespodziewany tydzień rywalizacji.
Mam nadzieję, że są jeszcze jakieś wolne miejsca. Albo że wystarczy mi pieniędzy. Wiem, że tutaj dużo zarobię, ale środki nie są przelewane w trybie ekspresowym. Zobaczymy. Módlcie się za mnie
— odparła żartobliwie Chwalińska.
Na jej słowa odpowiedziała marka Oshee, która wspiera m.in. Igę Świątek. Firma postanowiła wesprzeć Polkę. W swoich mediach społecznościowych producent napojów opublikował post o jednoznacznej treści:
Ktoś poleci nocleg w Paryżu?‘ Say no more. My nie polecamy. My rezerwujemy. Gratulacje i powodzenia dalej – Maja Chwalińska skup się na grze, resztą zajmiemy się my – także tym, żeby Twoi bliscy mogli być obok. Hydrate Your Dreams!.
Więc, gdy Polski Związek Tenisowy na platformie X zamieścił wpis z gratulacjami dla Chwalińskiej, internauci wybuchli oburzeniem.
Maju, dla nas jesteś 𝗪𝗬𝗚𝗥𝗔𝗡𝗔!. Napisałaś historię, oczarowałaś cały świat i zaskarbiłaś sobie serca setki tysięcy kibiców! WYJĄTKOWA POSTAĆ. WYJĄTKOWY SUKCES. Dziękujemy za cały turniej!
— czytamy na profilu PZT.
„Was trzeba pogonić”
Komentatorzy pytali Związek o to, w jaki sposób pomógł do tej pory Chwalińskiej.
Co PZT zrobił, aby wesprzeć Majkę i jej sztab? Oprócz postów?
— zapytał Łukasz Selmaj.
Dziewczyna nie ma gdzie nocować, co na siebie założyć i macie czelność podpinać się pod jej sukces?!
— napisała oburzona wpisem użytkowniczka X „Kamila”
Was trzeba pogonić, a nie się podpinać pod sukces Maji i jej ekipy
— napisał z kolei „Martin”.
kk/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762079-pzt-pogratulowal-chwalinskiej-internauci-wsciekli
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