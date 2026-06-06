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Najman wściekły wynik finału French Open. "K...a, to jest ich świat, ruski mir". Odpowiedział mu Boniek

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Mirra Andreeva i Maja Chwalińska z nagrodami za finał Roland Garros oraz wpis Zbigniewa Bońka z portalu X / autor: PAP/EPA/X-Zbigniew Boniek
Mirra Andreeva i Maja Chwalińska z nagrodami za finał Roland Garros oraz wpis Zbigniewa Bońka z portalu X / autor: PAP/EPA/X-Zbigniew Boniek

Marcin Najman nie zgadza się z wynikiem finału French Open i twierdzi, że zwycięstwo należy się Mai Chwalińskiej. „Cesarzowi” freak fightów odpowiedział Zbigniew Boniek: „Niestety nie, zajęła 2 miejsce podobnie jak Ty 1,5 miesiąca temu. Innych wywodów nie oceniam…..”.

Maja Chwalińska przegrała z Mirrą Andriejewą w finale Roland Garros, ale czy na pewno…? Głos ws. zabrał „cesarz” Marcin Najman, który nie zgadza się z takim stanem rzeczywistości

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Turniej Rolanda Garrosa W roku 2026 wygrała Maja Chwalińska. Ruskie nie powinny mieć żadnego prawa rywalizować z cywilizowanym światem. Chyba, że zmienią obywatelstwo, potępią zbrodniarza Putina. Jakim prawem ktoś w ogóle ruskie dopuszcza do takiej rywalizacji, do takiego szlachetnego turnieju, do takiej szlachetnej gry, jaką jest tenis? Maja wygrała. Ruskie nie miały prawa w ogóle w tym wziąć udział. Ruskie niech grają same z Białorusią. K…a, to jest ich świat, ruski mir i niech tam sobie w tym świecie rywalizują. Maja, gratulacje

— powiedział w nagraniu zamieszczonym na platformie X.

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Riposta Bońka

Odpowiedź nadeszła ze strony Zbigniewa Bońka.

Niestety nie, zajęła 2 miejsce podobnie jak Ty 1,5 miesiąca temu. Innych wywodów nie oceniam…

— odpowiedział były piłkarz reprezentacji Polski i były trener.

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xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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