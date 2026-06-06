Marcin Najman nie zgadza się z wynikiem finału French Open i twierdzi, że zwycięstwo należy się Mai Chwalińskiej. „Cesarzowi” freak fightów odpowiedział Zbigniew Boniek: „Niestety nie, zajęła 2 miejsce podobnie jak Ty 1,5 miesiąca temu. Innych wywodów nie oceniam…..”.
Maja Chwalińska przegrała z Mirrą Andriejewą w finale Roland Garros, ale czy na pewno…? Głos ws. zabrał „cesarz” Marcin Najman, który nie zgadza się z takim stanem rzeczywistości
Turniej Rolanda Garrosa W roku 2026 wygrała Maja Chwalińska. Ruskie nie powinny mieć żadnego prawa rywalizować z cywilizowanym światem. Chyba, że zmienią obywatelstwo, potępią zbrodniarza Putina. Jakim prawem ktoś w ogóle ruskie dopuszcza do takiej rywalizacji, do takiego szlachetnego turnieju, do takiej szlachetnej gry, jaką jest tenis? Maja wygrała. Ruskie nie miały prawa w ogóle w tym wziąć udział. Ruskie niech grają same z Białorusią. K…a, to jest ich świat, ruski mir i niech tam sobie w tym świecie rywalizują. Maja, gratulacje
— powiedział w nagraniu zamieszczonym na platformie X.
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Odpowiedź nadeszła ze strony Zbigniewa Bońka.
Niestety nie, zajęła 2 miejsce podobnie jak Ty 1,5 miesiąca temu. Innych wywodów nie oceniam…
— odpowiedział były piłkarz reprezentacji Polski i były trener.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762074-najman-vs-boniek-chwalinska-w-tle-starcia
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