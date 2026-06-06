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Podbiła serca kibiców. Szaleństwo na punkcie Chwalińskiej w sieci!

  • Sport
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Maja Chwalińska z nagrodą za drugie miejsce we French Open / autor: PAP/EPA
Maja Chwalińska z nagrodą za drugie miejsce we French Open / autor: PAP/EPA

Polacy (i nie tylko) oszaleli na punkcie Mai Chwalińskiej. 24-latka przegrała finał Roland Garros, ale zdobyła serca kibiców na całym świecie. Legenda tenisa Boris Becker stwierdził wprost: „Najlepsza historia turnieju!”.

Maja Chwalińska przegrała z rozstawioną z numerem ósmym rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6 w finale wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach ziemnych w Paryżu. Dla obu zawodniczek wynik osiągnięty w stolicy Francji jest największym sukcesem w karierze - po raz pierwszy dotarły do decydującego pojedynku imprezy najwyższej rangi.

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Mimo porażki Polka pokazała niewiarygodny hart ducha i zaciętość godną największych mistrzów. 24-latka dotarła do finału French Open przechodząc przez wszystkie szczeble kwalifikacji - zrobiła to jako pierwsza w historii.

Najlepsza historia turnieju”

Nic więc dziwnego, że polska tenisistka jest dziś na ustach całego świata. Portal X pęka w szwach od komentarzy.

Najlepsza historia turnieju!

— stwierdził legendarny, były tenisista Boris Becker.

Wielkie brawa za walkę do końca! Polska jest z Ciebie dumna!

— napisała polska tenisistka Magda Linette.

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Maju, dziękujemy za walkę, emocje i pokaz charakteru. Wygrałaś serca kibiców, szacunek rywalek i miejsce w historii… a to dopiero początek

— stwierdził Przemysław Czarnek.

Maju, to był piękny tenisowy rozdział – i dopiero początek!

— skomentował Mateusz Morawiecki.

Za Mają pierwszy wielkoszlemowy finał. Głęboko wierzę, że nie ostatni. Tym razem się nie udało, ale i tak jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!

— napisał Donald Tusk.

Szkoda, ale taki jest sport. Maja chciała pokazać więcej, ale rywalka Jej nie pozwoliła. Fantastyczny turniej, który zmienia wszystko w Jej życiu i karierze. Powodzenia i dzięki za fantastyczne emocje

— dodał Zbigniew Boniek.

Cudna jest ta Maja Chwalińska i żaden wynik nie zmieni mojego nią zachwytu

— skwitował Robert Mazurek.

xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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