Polacy (i nie tylko) oszaleli na punkcie Mai Chwalińskiej. 24-latka przegrała finał Roland Garros, ale zdobyła serca kibiców na całym świecie. Legenda tenisa Boris Becker stwierdził wprost: „Najlepsza historia turnieju!”.
Maja Chwalińska przegrała z rozstawioną z numerem ósmym rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6 w finale wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach ziemnych w Paryżu. Dla obu zawodniczek wynik osiągnięty w stolicy Francji jest największym sukcesem w karierze - po raz pierwszy dotarły do decydującego pojedynku imprezy najwyższej rangi.
Mimo porażki Polka pokazała niewiarygodny hart ducha i zaciętość godną największych mistrzów. 24-latka dotarła do finału French Open przechodząc przez wszystkie szczeble kwalifikacji - zrobiła to jako pierwsza w historii.
„Najlepsza historia turnieju”
Nic więc dziwnego, że polska tenisistka jest dziś na ustach całego świata. Portal X pęka w szwach od komentarzy.
Najlepsza historia turnieju!
— stwierdził legendarny, były tenisista Boris Becker.
Wielkie brawa za walkę do końca! Polska jest z Ciebie dumna!
— napisała polska tenisistka Magda Linette.
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Maju, dziękujemy za walkę, emocje i pokaz charakteru. Wygrałaś serca kibiców, szacunek rywalek i miejsce w historii… a to dopiero początek
— stwierdził Przemysław Czarnek.
Maju, to był piękny tenisowy rozdział – i dopiero początek!
— skomentował Mateusz Morawiecki.
Za Mają pierwszy wielkoszlemowy finał. Głęboko wierzę, że nie ostatni. Tym razem się nie udało, ale i tak jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!
— napisał Donald Tusk.
Szkoda, ale taki jest sport. Maja chciała pokazać więcej, ale rywalka Jej nie pozwoliła. Fantastyczny turniej, który zmienia wszystko w Jej życiu i karierze. Powodzenia i dzięki za fantastyczne emocje
— dodał Zbigniew Boniek.
Cudna jest ta Maja Chwalińska i żaden wynik nie zmieni mojego nią zachwytu
— skwitował Robert Mazurek.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762072-podbila-serca-kibicow-szalenstwo-na-punkcie-chwalinskiej
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