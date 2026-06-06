Cała Polska trzyma kciuki! Chwalińska walczy o triumf w Paryżu

Cała Polska kibicuje i mocno trzyma kciuki za Maję Chwalińską! Już teraz, po raz pierwszy polska tenisistka występuje w finale wielkoszlemowym. O triumf w stolicy Francji Chwalińska walczy od godz. 15.26 z reprezentantką Rosji, sześć lat młodszą Mirrą Andriejewą. Jakie emocje towarzyszą Polakom? Sprawdził to reporter Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek.
W czwartek, 4 maja, Maja Chwalińska awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Bez względu na wynik, paryski turniej pozostanie piękną przygodą Polki, która dziś meczem z Rosjanką Mirrą Andriejewą pisze jej ostatni rozdział.
„Tenis to trudny sport”
Rafał Jarząbek rozmawiał m.in. z Miłoszem Jarczochem, byłym trenerem przygotowania motorycznego Mai Chawlińskiej.
Myślę, że jak jechała na te eliminacje, to każdy podchodził do tego z chłodną głową, z rozsądkiem. Trener główny i aktualni trenerzy przygotowania motorycznego wiedzieli, że Maja jest w dobrej dyspozycji, więc ci najbliżsi pewnie wiedzieli, ale to jest trudny sport. Tenis to jest trudny sport i czasami sprawy mają nieoczekiwany przebieg
— podkreślił Jarczoch.
Ten turniej pokazał, że Maja Chwalińska po prostu zaskakuje swoje przeciwniczki innym stylem, niż one oczekują
— dodał.
Maja Chwalińska najwyżej w rankingu plasowała się na 113. miejscu, a do imprezy w Paryżu startowała ze 114. W poniedziałek, dzięki występowi w finale French Open, zamelduje się jednak na 21. pozycji.
Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762061-cala-polska-trzyma-kciuki-chwalinska-walczy-o-triumf-w-paryzu
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