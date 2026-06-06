Pawłowicz zestawiła Chwalińską z rywalkami! Czym się różnią?

W czwartek, 4 maja, Maja Chwalińska awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Bez względu na wynik, paryski turniej pozostanie piękną przygodą Polki, która dziś meczem z Rosjanką Mirrą Andriejewą napisze jej ostatni rozdział. Polskiej tenisistce kibicuje prof. Krystyna Pawłowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była poseł.
Polska tenisistka Maja Chwalińska w półfinale pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4. Mecz trwał 127 minut.
24-latka z Dąbrowy Górniczej po raz pierwszy dotarła do wielkoszlemowego półfinału, do tej pory w żadnym z czterech największych tenisowych turniejów nie przebrnęła nawet 2. rundy. W Paryżu debiutuje w głównej drabince i jako pierwsza w datowanej od 1968 roku erze open tenisa przeszła w tym turnieju drogę od kwalifikacji do finału.
„Maja. Skrajnie waleczna Polka”
Polce kibicuje prof. Krystyna Pawłowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była poseł.
Jak ja dobrze życzę tej naszej dziewczynie!
— podkreśliła prof. Krystyna Pawłowicz.
Maja. Skrajnie waleczna Polka
— dodała w innym wpisie, zestawiając Chwalińską z jej czwartkową rywalką Dianą Sznajder, a także dzisiejszą Mirrą Andriejewą.
W pomarańczowej chustce - piątkowa,pokonana rywalka. W czymś niebieskim z daszkiem - DZISIEJSZA rywalka M.Andrejewa. Też pewność siebie
— zaznaczyła prof. Pawłowicz.
Maja Chwalińska najwyżej w rankingu plasowała się na 113. miejscu, a do imprezy w Paryżu startowała ze 114. W poniedziałek, dzięki występowi w finale French Open, zamelduje się jednak na 21. pozycji.
O triumf w stolicy Francji Chwalińska powalczy dziś o godz. 15 z inną reprezentantką Rosji, sześć lat młodszą Mirrą Andriejewą.
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X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762041-pawlowicz-zestawila-chwalinska-z-rywalkami-czym-sie-roznia
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