Wielka duma z sukcesu Chwalińskiej! Prof. Pawłowicz: „To maleństwo idzie jak burza!”

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Maja Chwalińska / autor: PAP/EPA/YOAN VALAT
Maja Chwalińska / autor: PAP/EPA/YOAN VALAT

Wczoraj Maja Chwalińska awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. „To maleństwo idzie jak burza!” – podkreśliła prof. Krystyna Pawłowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była poseł.

Polska tenisistka Maja Chwalińska w czwartkowym półfinale pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4. Mecz trwał 127 minut.

24-latka z Dąbrowy Górniczej po raz pierwszy dotarła do wielkoszlemowego półfinału, do tej pory w żadnym z czterech największych tenisowych turniejów nie przebrnęła nawet 2. rundy. W Paryżu debiutuje w głównej drabince i jako pierwsza w datowanej od 1968 roku erze open tenisa przeszła w tym turnieju drogę od kwalifikacji do finału.

„To maleństwo idzie jak burza!”

Dumy z Polki nie kryje prof. Krystyna Pawłowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była poseł.

To maleństwo idzie jak burza! Jeszcze tylko sobota o 15.00. Obie dziewczyny [Iga Świątek i Maja Chwalińska – przyp. – red.] są w tym samym wieku. Obie urodzone w 2001 roku…

— zaznaczyła prof. Krystyna Pawłowicz.

Maja Chwalińska najwyżej w rankingu plasowała się na 113. miejscu, a do imprezy w Paryżu startowała ze 114. W poniedziałek, dzięki występowi w finale French Open, zamelduje się jednak na 21. pozycji.

O triumf w stolicy Francji Chwalińska powalczy w sobotę o godz. 15 z inną reprezentantką Rosji, sześć lat młodszą Mirrą Andriejewą.

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X/PAP/tt

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