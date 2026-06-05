Wczoraj Maja Chwalińska awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. „To maleństwo idzie jak burza!” – podkreśliła prof. Krystyna Pawłowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była poseł.
Polska tenisistka Maja Chwalińska w czwartkowym półfinale pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4. Mecz trwał 127 minut.
24-latka z Dąbrowy Górniczej po raz pierwszy dotarła do wielkoszlemowego półfinału, do tej pory w żadnym z czterech największych tenisowych turniejów nie przebrnęła nawet 2. rundy. W Paryżu debiutuje w głównej drabince i jako pierwsza w datowanej od 1968 roku erze open tenisa przeszła w tym turnieju drogę od kwalifikacji do finału.
„To maleństwo idzie jak burza!”
Dumy z Polki nie kryje prof. Krystyna Pawłowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była poseł.
To maleństwo idzie jak burza! Jeszcze tylko sobota o 15.00. Obie dziewczyny [Iga Świątek i Maja Chwalińska – przyp. – red.] są w tym samym wieku. Obie urodzone w 2001 roku…
— zaznaczyła prof. Krystyna Pawłowicz.
Maja Chwalińska najwyżej w rankingu plasowała się na 113. miejscu, a do imprezy w Paryżu startowała ze 114. W poniedziałek, dzięki występowi w finale French Open, zamelduje się jednak na 21. pozycji.
O triumf w stolicy Francji Chwalińska powalczy w sobotę o godz. 15 z inną reprezentantką Rosji, sześć lat młodszą Mirrą Andriejewą.
X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/761992-prof-pawlowicz-o-chwalinskiej-to-malenstwo-idzie-jak-burza
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