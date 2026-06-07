Po czterdziestu latach Irak wraca na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Uwagę zwraca fakt, że w kadrze narodowej na turniej w Kanadzie, USA i Meksyku znalazło się aż pięciu chrześcijańskich piłkarzy. Według różnych doniesień chrześcijanie w kraju ze stolicą w Bagdadzie stanowią jedynie od 1 do 2 proc. populacji!
Już 11 czerwca meczem Meksyku z Republiką Południowej Afryki rozpocznie się kolejny mundial. Wśród czterdziestu ośmiu zespołów, które powalczą o mistrzostwo świata, po raz pierwszy od turnieju w 1986 roku w Meksyku, znajdzie się drużyna narodowa Iraku.
Po trudnej przeprawie w fazie grupowej, Irakijczycy dotarli do turnieju barażowego, który odbył się w meksykańskim Monterrey. Tam w finale, po zwycięstwie 2:1, wyeliminowali Boliwię i jako ostatni zespół awansowali do fazy grupowej mistrzostw świata.
Wielu chrześcijańskich reprezentantów
Od 2025 roku drużynę narodową Iraku prowadzi Australijczyk Graham Arnold. Na szczególną uwagę zwraca fakt, że na turniej jedzie aż pięciu irackich chrześcijan.
Wyznawcy Chrystusa są w kadrze narodowej Iraku reprezentowani nawet 20 razy częściej niż wynikałoby to z udziału chrześcijan w populacji tego kraju. To efekt silnych tradycji futbolowych wśród blisko-wschodnich chrześcijan, a także faktu, że wielu chrześcijan o korzeniach na Bliskim Wschodzie, wychowywało się w europejskich diasporach.
Na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku jadą Rebin Sulaka, Frans Putros, Kevin Yakob, Aimar Sher, Merchas Doski – wszyscy wywodzą się ze społeczności irackich chrześcijan.
Prześladowania chrześcijan
Chrześcijanie w Iraku od wielu lat muszą zmagać się z prześladowania, wyludnianiem oraz zabójstwami. To m.in. efekt działań Państwa Islamskiego, które od początku swojego istnienia zwalczało wyznawców Chrystusa. Przed rokiem 2003 na terenie tego kraju żyć miało od 1 do 1,5 miliona chrześcijan. Obecnie, w wyniku prześladowań, mordów oraz emigracji z powodu zagrożenia, liczba chrześcijan w tym kraju oscyluje w okolicach od 250-300 tysięcy ludzi.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762028-chrzescijanie-z-wazna-rola-w-reprezentacji-muzulmanskiego-kraju
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