Lech Poznań szykuje się do batalii o grę w Champions League i szuka wzmocnień. O możliwym transferze do drużyny mistrza Polski poinformował na portalu X Mateusz Borek z „Kanału Sportowego”.
Mateusz Borek przekonuje, że Lech Poznań jest zainteresowany niemieckim piłkarzem Niklasem Dorschem, który miałby trafić do „Kolejorza” z FC Heidenheim. Piłkarz ten do niedawna grał w Bundeslidze i był wyceniany na aż 3,5 miliona euro.
Dostałem przed chwilą telefon z Niemiec. Ciekawy pomysł mistrza Polski na wzmocnienie drugiej linii na eliminacje Champions League. Lech sonduje możliwość zatrudnienia 28 - letniego Niemca Niklasa Dorscha. W ostatnim sezonie grał w spadkowiczu Bundesligi 1.FC Heidenheim. Rozegrał 34 mecze i zaliczył 2 asysty. Dobra technika użytkowa, odpowiedzialność taktyczna, spokój z piłką. Kontrakt z niemieckim klubem do czerwca 2028. Heidenheim kupowało go w sierpniu 2024 roku za 3,5 miliona euro. Teraz, po spadku, na pewno będzie tanio
— napisał dziennikarz.
„Ciekawa opcja dla Lecha”
Mateusz Borek twierdzi, że zna sylwetkę tego gracza od lat. Mowa o 37-krotnym reprezentanci młodzieżowym Niemiec.
Znam tego gracza od najmłodszych lat. Zapowiadał się zdecydowanie lepiej. Młode lata w Bayernie, potem Hoffenheim, następnie świetny sezon w belgijskim Gencie. W 2021 roku, w wieku 23 lat kupiony za 7 milionów euro przez Augsburg, który miał być tylko przystankiem dla Niklasa w drodze do wielkiego niemieckiego klubu. Kilka urazów i coś się zacięło. Augsburg stracił trochę kasy, a Dorsch poszedł do gorszego klubu. Ale w piłkę 37 - krotny reprezentant niemieckich młodzieżówek grać potrafi. Ciekawa opcja dla Lecha
— czytamy w jego wpisie.
Spór z internautą
Jeden z internautów w agresywny sposób zareagował na doniesienia dziennikarza.
Dlatego mówiłem, że warto zamknąć mordy. No ale po co, Lech próbuje robić transfer po cichu to teraz zacznie się podbijanie ceny przez Widzew, GTS, Legie, Raków a pewnie tez Górnik Zabrze coś dorzuci. No tak. Lech wykonał pracę skautingową, a teraz reszta będzie podbijać
— napisał Roman na X.
Sam zamknij mordę
— odpowiedział Borek.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762023-zdumiewajace-informacje-borka-dostalem-telefon-z-niemiec
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