Giertych niemal dostał zawału! Co się stało? W tle Chwalińska

Bez względu na wynik finału French Open, paryski turniej pozostanie piękną bajką Mai Chwalińskiej. Dzisiaj polska tenisistka meczem z Rosjanką Mirrą Andriejewą napisze jej ostatni rozdział. Co ciekawe, kilka słów do polskiej tenisistki skierował… mec. Roman Giertych.
Mecenas na wstępie zaznaczył, że oglądając ostatni mecz Chwalińskiej niemal dostał zawału serca. Dodał również, że bardzo ucieszyło go to, że Polka odesłała swoją rywalkę, którą była Rosjanka do domu. Jego list opublikowany na platformie X dotyczy jednak… kwestii podatkowych.
Szanowna Pani Maju!
Ponieważ wczoraj prawie dostałem zawału serca podczas Pani meczu i wzruszyłem się na koniec, gdy odesłała Pani panią Sznajder do domu (do Putina, którego tak lubi), to bardzo mnie poruszył fakt, że jak słyszałem mówiła Pani iż od nagrody za zwycięstwa będzie musiała Pani zapłacić podatek zarówno we Francji jak i w Polsce. Wydało mi się to niesprawiedliwe że aż postanowiłem to sprawdzić. Otóż Polska ma z Francją podpisaną 20 czerwca 1975 roku umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. W umowie tej w artykule 17 ust. 1 przewidziane jest, że sportowcy płacą podatek w tym Państwie, gdzie uzyskali przychód (w tym przypadku nagrody za zwycięstwa w Roland Garros opodatkowane są we Francji). Zgodnie zaś z art. 23 ust. 1 pkt. b tej umowy Polska ma obowiązek zaliczyć na poczet podatku płaconego w Polsce ten podatek, który będzie musiała Pani zapłacić we Francji. Innymi słowy musiałaby Pani zapłacić dodatkowy podatek w Polsce tylko wtedy, gdyby polska stawka podatku przewyższała francuską. Gdyby tak było, to od różnicy musiałaby Pani zapłacić podatek również w Polsce. We Francji jednak przy takich kwotach obowiązuje podatek około 45 proc. a w Polsce nawet z dodatkowym podatkiem od kwoty ponad milion złotych, podatek maksymalny to 36 proc. Tak więc będzie miała Pani obowiązek ten przychód w zeznaniu za 2026 wykazać wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłacenie podatku we Francji, lecz w Polsce od tych nagród nic dodatkowo Pani nie zapłaci.
Oby jutro kwota do opodatkowania (ale tylko we Francji!) była dwukrotnie wyższa! Czego życzy serdecznie i gorąco Pani fan - Roman Giertych
— zakończył mecenas.
Na wpis posła KO odpowiedział Piotr Leonarski, który zwrócił uwagę, że nagrody zdobyte w zawodach nie są opodatkowane stawką 36 proc.
Panie Mecenasie, wszystko się niby zgadza, tylko nagrody w zawodach to nie są w Polsce opodatkowane stawką 36 proc. Jest liniowe 10% (chyba że działalność gospodarcza)
— zwrócił uwagę Leonarski.
To zwykły przychód z działalności sportowej wykonywanej osobiście, a nawet gdyby był to podatek od nagrody sportowej (co jest bardzo wątpliwe tym bardziej że dotyczy wygranej poza Polską, a we Francji to normalny przychód) to i tak 10% jest mniej niż 45 proc., prawda?
— wyjaśnił mecenas.
Panie Mecenasie, nie warto brnąć. Przepisy (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) i stanowisko organów podatkowych (por. Interpretacja z 28.07.2025, nr http://0114-KDIP3-1.4011.448.2025.2.PT) jest jasne. To jest przychód z innych źródeł opodatkowany liniowo 10 proc. I rzeczywiście to nie miałoby znaczenia, gdyby te 45 proc. we Francji było podatkiem przychodowym, a nie dochodowym. Zawodniczka może jednak we Francji odliczyć koszty uzyskania przychodu, więc efektywnie to jest bardziej 30 proc. niż 45 proc.. A to już robi różnicę
— napisał Leonarski.
Uważa Szanowny Kolega, że pani Maja miała ok. 200 tysięcy euro kosztów pobytu w Paryżu? Tyle musiałaby wykazać mniej więcej, aby obniżyć podatek o 15 pkt. procentowych. Ona nawet buty przecież pożyczała. Tak czy inaczej zgadzamy się, że w Polsce podatki nie zapłaci
— napisał Giertych.
Na razie to nawet nie wiemy, ile właściwie ona będzie miała przychodu. Uważam, że w sprawach podatków konkretnej osoby warto korzystać bezpośrednio z usług doradcy, który ma dostęp do dokumentów. I ze zarówno Pańskie jak i moje porady za pośrednictwem tego portalu mogłyby tylko bardziej zaszkodzić niż pomóc
— ocenił na koniec wymiany Leonarski.
Droga do finału
Chwalińska do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu, do tego z niewielkim doświadczeniem na największych scenach. 24-latka w głównej drabince Wielkiego Szlema wygrała wcześniej tylko jedno spotkanie - w Wimbledonie 2022.
Z dziennikarzy relacjonujących French Open, poza polskimi, w zasadzie tylko ci z Czech kojarzyli filigranową zawodniczkę, która z tym krajem od lat jest związana osobą trenera Jaroslava Machovsky’ego.
Reprezentantka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała musiała się przebijać przez trzystopniowe kwalifikacje. Pierwszy mecz rozegrała już 18 maja. Andriejewa w tym czasie odpoczywała po turnieju w Rzymie.
Eliminacje przeszła pewnie. W pierwszej rundzie zasadniczych zmagań trafiła natomiast na Qinwen Zheng i mało kto wróżył Polce sukces. Chinka, choć dopiero odbudowuje formę po kontuzji, wywalczyła dwa lata temu na tych obiektach złoty medal igrzysk, eliminując w półfinale Igę Świątek.
Chwalińska wygrała zaskakująco łatwo - 6:4, 6:0. Uwagi światowych mediów jednak dalej nie przykuwała. Te skupiły się na konferencji prasowej zapłakanej Zheng. Polka potrzebowała jeszcze dwóch zwycięstw, aby usłyszeć jakiekolwiek pytania od dziennikarzy po angielsku. Natomiast spotkania z nią przeniesiono do głównej sali konferencyjnej, gdy w 1/8 finału bez problemu odprawiła na korcie centralnym Diane Parry 6:3, 6:2.
Wierzcie mi, nie jest łatwo z nią grać. Zawsze stara się uderzać piłki inaczej, więc było mi bardzo trudno cokolwiek przewidzieć. Jestem bardzo zmęczona i to efekt jej gry
— tłumaczyła się z porażki Francuzka.
„Ona zagrała wręcz nierealnie”
Potem przyszła pierwsza część rosyjskiego tryptyku, jaką była wygrana z Anną Kalinską 7:6 (7-3), 6:3. W półfinale pokonała Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4, a teraz została Andriejewa.
Ona zagrała wręcz nierealnie. Zdecydowanie zasłużyła na zwycięstwo i awans do finału
— Sznajder komplementowała Chwalińską.
Mimo świetnej gry w Paryżu, w starciu z Andriejewą nie daje jej się szans. To trochę konfrontacja Kopciuszka z cudownym dzieckiem tenisa. Finałowa rywalka ma 19 lat i opinię wielkiego talentu. Jej trenerką jest była mistrzyni Wimbledonu Hiszpanka Conchita Martinez.
Ósma obecnie zawodniczka rankingu już dwa lata temu na paryskich kortach dotarła do najlepszej czwórki i została najmłodszą wielkoszlemową półfinalistką od 1997 roku, kiedy w wieku 16 lat na tym etapie US Open znalazła się Szwajcarka Martina Hingis. Teraz przepowiada jej się zostanie trzecią najmłodszą w historii zwyciężczynią Wielkiego Szlema.
W drodze do spotkania o tytuł nikt Andriejewej nie sprawił problemów. Nawet Marta Kostiuk w półfinale, którą pokonała 6:1, 6:3 i na 17 zatrzymała serię wygranych meczów Ukrainki. Kostiuk w 1/8 finału wyeliminowała Świątek.
Jeśli w czymś można upatrywać szans Chwalińskiej, to w tym, że Rosjanka nie udźwignie ciężaru presji. Andriejewa ma historię meczów, w których nie potrafiła utrzymać nerwów na wodzy. Było tak m.in. w ubiegłorocznym ćwierćfinale French Open, gdy grała z Lois Boisson.
Francuzka zajmowała w rankingu 361. miejsce, a w turnieju znalazła się dzięki dzikiej karcie od organizatorów. Miejscowi kibice do tego stopnia zaszli za skórę Andriejewej, że płakała i ze złości uderzyła piłkę w trybuny. Ostatecznie przegrała 6:7 (6-8), 3:6.
„Byłam zaskoczona”
Chwalińska pełną trudnych momentów historią, niekonwencjonalną grą i urokiem zaskarbiła sobie sympatię Francuzów. Choć na meczu ze Sznajder łatwo było dostrzec polskie flagi, to głośne „Maja, Maja” skandowali niemal wszyscy.
Byłam zaskoczona, to dla mnie wielka sprawa. Doceniam doping, jestem za niego wdzięczna. Zdecydowanie kibice mi pomogli, dali mnóstwo energii
— podkreśliła Polka.
Awans Chwalińskiej do finału oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy WTA będzie 21. Jeśli sięgnie po tytułu to wskoczy na 14. miejsce. Tak czy inaczej jest to piękna historia, którą wszyscy zapamiętają na długo, a niejedna zawodniczka przeżywająca trudne chwile uwierzy, że może ją spotkać, coś równie niesamowitego.
kk/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762013-giertych-niemal-dostal-zawalu-co-sie-stalo-w-tle-chwalinska
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