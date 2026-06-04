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Stadiony świata! Wiśniewski huknął na wagę remisu z Nigerią

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Z boiska widziałem tylko, że ta piłka trochę ‘odchodziła’. W telewizji to o wiele ładniej wygląda. Nie wiem, czy w bliższej przyszłości to powtórzę. Ale naprawdę bardzo się cieszę. Czy na treningach takie strzały mi wchodzą? Nie…” - powiedział Przemysław Wiśniewski, który w ostatnich sekundach meczu Polski z Nigerią strzelił bramkę przepięknej urody. Mecz zakończył się wynikiem 2:2.

Biało-czerwoni przystąpili do meczu z Nigerią trzy dni po porażce we Wrocławiu z Ukrainą 0:2. Wydawało się, że w środowy wieczór doznają trzeciej porażki z rzędu (w marcu ulegli Szwecji 2:3 w barażach), ale w ostatniej akcji na strzał z daleka zdecydował się Wiśniewski i… piłka wpadła do siatki.

27-letni obrońca najpierw spokojnie przyjął to wydarzenie, ale później przyznał, że czuje bardzo dużą radość.

Nigdy nie mam przygotowanej „cieszynki”, ponieważ za dużo nie strzelam… Po prostu uderzyłem i piłka wpadła. No to nie będę już biegał w doliczonym czasie, byłem zbyt zmęczony. Podniosłem więc tylko ręce, ciesząc się z tego gola

— powiedział z uśmiechem w rozmowie z TVP Sport.

Z boiska widziałem tylko, że ta piłka trochę „odchodziła”. W telewizji to o wiele ładniej wygląda. Nie wiem, czy w bliższej przyszłości to powtórzę. Ale naprawdę bardzo się cieszę. Czy na treningach takie strzały mi wchodzą? Nie…

— dodał.

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O wiele lepiej niż z Ukrainą”

Piłkarz Widzewa stwierdził, że spodziewał się takiej gry Nigeryjczyków, imponujących warunkami fizycznymi.

Wiedzieliśmy, że oni będą szli mocno fizycznie. Musieliśmy zachować jeszcze większą koncentrację niż z Ukrainą. Niestety, wiadomo, jak było w tamtym meczu. Niektórzy piłkarze mieli dziesięć dni wolnego. Nie jest łatwo wejść w takiej sytuacji w rytm meczowy. Ale odbyliśmy kilka treningów i dzisiaj mogliśmy pokazać więcej. Na pewno o wiele więcej zaangażowania i składnych akcji, zgrania. Plus na pewno więcej pracy w defensywie

— przyznał.

Straciliśmy dwie bramki, ale jeśli chodzi o cały aspekt defensywny, to wyglądało to o wiele lepiej niż z Ukrainą

— dodał.

Spełnienie marzeń”

Wcześniej, w doliczonym czasie pierwszej połowy, bramkę na 1:1 dla Polski zdobył zaledwie 18-letni Kacper Potulski z FSV Mainz. To był jego drugi mecz w kadrze, a pierwszy w podstawowym składzie.

Pierwszy gol w reprezentacji to spełnienie marzeń, tym bardziej na tym stadionie. Mieliśmy dużo okazji do zdobycia bramek. Oni nam strzelili po sytuacji na „żyletki”, a druga to rzut karny po przypadkowym zagraniu ręką. Myślę, że stworzyliśmy dużo więcej tych okazji

— podkreślił Potulski.

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xyz/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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