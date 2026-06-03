Robert Lewandowski w centrum kampanii wyborczej

Robert Lewandowski stał się istotnym punktem walki w wyścigu o fotel prezesa Fenerbahce. Obietnica pozyskania polskiego piłkarza ma przekonać głosujących do biznesmena Hakana Safiego. Wybory w tureckim klubie odbędą się w ten weekend.
Tureckie media pełne są informacji o możliwym przejściu Lewandowskiego do Fenerbahce. Według różnych źródeł na opuszczającego Barcelonę 37-letniego napastnika parol miał zagiąć starający się o prezesurę Safi. Jego głównym rywalem w wyborach będzie Aziz Yildirim, były szef klubu, który zamierza ponownie przejąć stery 19-krotnego mistrza Turcji i siedmiokrotnego zdobywcy krajowego pucharu.
Media w Turcji prześcigają się w informacjach, że Polak miał zaakceptować ofertę Safiego, który zaproponował mu dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Rozbieżności pojawiają się już przy ewentualnych zarobkach Lewandowskiego, które mają wynosić między 10 a 15 mln euro rocznie.
Na „liście życzeń” tego kandydata są ponoć również Anglik Mason Greenwood i Merih Demiral. Z kolei jego główny oponent ma kusić m.in. Egipcjanina Mohameda Salaha czy Nigeryjczyka Ademola Lookmana. Obaj chętnie widzieliby w żółto-granatowych barwach Fenerbahce Hakana Calhanoglu z Interu Mediolan.
Wybory zaplanowano na najbliższy weekend 6–7 czerwca, kiedy odbędzie się Walne Zgromadzenie członków. Okoliczności bywają podobne jak w największych hiszpańskich klubach Barcelonie czy Realu Madryt, gdzie decyzję w tej sprawie podejmują tzw. socios, a kandydaci urządzają wcześniej „wyścig zbrojeń” chcąc przekonać do siebie kibiców.
Lewandowski odszedł z FC Barcelony
Lewandowski 16 maja ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. W jej barwach występował od 2022 roku. Zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii. Był pierwszym piłkarzem, który 22 listopada 2025 roku strzelił gola na zmodernizowanym Camp Nou.
Łącznie rozegrał 193 spotkania, w których uzyskał 120 bramek, co daje mu 14. miejsce w klubowej klasyfikacji strzelców wszech czasów. W edycji 2025/26 w barwach tego klubu rozegrał łącznie 46 meczów i strzelił 19 goli. W minionych miesiącach odgrywał coraz mniejszą rolę w zespole, coraz częściej wchodził z ławki rezerwowych, miał też więcej przerw spowodowanych kłopotami zdrowotnymi.
Do tej pory piłkarz nawet nie zasugerował, jaki kierunek wybierze. Na początku spekulacji łączono go głównie z Arabią Saudyjską lub amerykańsko-kanadyjską ligą MLS. Chęć jego zatrudnienia wyrażały też kluby włoskie, ale raczej nie byłyby w stanie spełnić oczekiwań finansowych Polaka.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/761808-robert-lewandowski-w-centrum-kampanii-wyborczej
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