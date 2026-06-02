Awansował do Ekstraklasy. Postanowił zostać księdzem

Bartosz Sobczyk, który jeszcze kilka lat temu był graczem Stali Mielec, z którą udało mu się awansować do Ekstraklasy, odprawił swoją pierwszą mszę świętą po przyjęciu święceń kapłańskich.
Zdjęcie z tego wydarzenia udostępnił w mediach społecznościowych internauta Wiktor Strzelczyk.
Były piłkarz i wychowanek FKS Stali Mielec ksiądz Bartosz Sobczyk w drodze na swoją mszę świętą prymicyjną w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu
— napisał.
Członek pierwszej drużyny Stali Mielec w sezonie 2019/2020, która zdobyła awans do Ekstraklasy. Ostatecznie nie zadebiutował w pierwszym zespole w meczu ligowym (ale bramka w sparingu ze Stalą Rzeszów zdobyta + pierwszy skład w meczu z Olimpią Grudziądz w Pucharze Polski), a w zimie przeszedł zdaje się na wypożyczenie
— wskazał.
Bartosz Sobczyk swoją piłkarską karierę zakończył w 2020 roku. Wówczas rozpoczęła się jego nowa droga - kapłańska, wstąpił bowiem do seminarium.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/761725-awansowal-do-ekstraklasy-postanowil-zostac-ksiedzem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.