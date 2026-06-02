Awansował do Ekstraklasy. Postanowił zostać księdzem

Ksiądz Sobczyk ma przeszłość w piłce nożnej / autor: Fratria
Bartosz Sobczyk, który jeszcze kilka lat temu był graczem Stali Mielec, z którą udało mu się awansować do Ekstraklasy, odprawił swoją pierwszą mszę świętą po przyjęciu święceń kapłańskich.

Zdjęcie z tego wydarzenia udostępnił w mediach społecznościowych internauta Wiktor Strzelczyk.

Były piłkarz i wychowanek FKS Stali Mielec ksiądz Bartosz Sobczyk w drodze na swoją mszę świętą prymicyjną w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu

— napisał.

Członek pierwszej drużyny Stali Mielec w sezonie 2019/2020, która zdobyła awans do Ekstraklasy. Ostatecznie nie zadebiutował w pierwszym zespole w meczu ligowym (ale bramka w sparingu ze Stalą Rzeszów zdobyta + pierwszy skład w meczu z Olimpią Grudziądz w Pucharze Polski), a w zimie przeszedł zdaje się na wypożyczenie

— wskazał.

Bartosz Sobczyk swoją piłkarską karierę zakończył w 2020 roku. Wówczas rozpoczęła się jego nowa droga - kapłańska, wstąpił bowiem do seminarium.

Adrian Siwek/X

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

