Były rajdowiec Ralf Schumacher, brat legendarnego Michaela Schumachera, wziął ślub… z mężczyzną.
Ralf Schumacher to były kierowca Formuły 1 i mniej utytułowany brat Michaela Schumachera, legendarnego moto-sportowca, który uległ poważnemu wypadkowi.
O Ralfie Schumacherze zrobiło się teraz głośno, ponieważ… wziął ślub z innym mężczyzną. Jego mężem został Étienne Bousquet-Cassagne, 36-letni były francuski polityk, który w przeszłości należał do… prawicowego Frontu Narodowego.
Sprawa żony
Warto przy tym zauważyć, że 50-latek wcześniej miał żonę, z którą doczekał się także syna.
Swego czasu sprawa była mocno dyskutowana w mediach, ponieważ po tym, jak małżeństwo rozpadło się w 2024 roku, a Schumacher ogłosił, że woli mężczyzn, jego żona Cora publicznie mówiła o tym, że sprawa była dla niej „ciosem prosto w serce”.
Ostatecznie byli małżonkowie pogodzili się i dogadali w sprawach majątkowych. Kobieta potrzebowała jednak pomocy terapii.
as/Super Express
