Wywalczyli historyczny awans do Ekstraklasy!

autor: PAP/Łukasz Gągulski
Piłkarze Wieczystej pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2:1 (1:1) w finale barażowym i po raz pierwszy w historii awansowali do ekstraklasy. Wcześniej bezpośrednią promocję z 1. ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.

Bramki dla gospodarzy w niedzielny wieczór zdobyli Lisandro Semedo w 30. minucie i Stefan Feiertag (56.), a dla Chrobrego, który prowadził od 14. minuty, Myrosław Mazur.

Wyniki półfinałów

W czwartkowych półfinałach barażowych Wieczysta, również w roli gospodarza, wygrała z Polonią Warszawa 3:2, natomiast Chrobry pokonał u siebie w rzutach karnych ŁKS Łódź 5-4. Po 90 minutach i dogrywce było 1:1.

Z ekstraklasy spadły Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

tkwl/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

