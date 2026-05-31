Wywalczyli historyczny awans do Ekstraklasy!

Piłkarze Wieczystej pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2:1 (1:1) w finale barażowym i po raz pierwszy w historii awansowali do ekstraklasy. Wcześniej bezpośrednią promocję z 1. ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
Bramki dla gospodarzy w niedzielny wieczór zdobyli Lisandro Semedo w 30. minucie i Stefan Feiertag (56.), a dla Chrobrego, który prowadził od 14. minuty, Myrosław Mazur.
Wyniki półfinałów
W czwartkowych półfinałach barażowych Wieczysta, również w roli gospodarza, wygrała z Polonią Warszawa 3:2, natomiast Chrobry pokonał u siebie w rzutach karnych ŁKS Łódź 5-4. Po 90 minutach i dogrywce było 1:1.
Z ekstraklasy spadły Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.
tkwl/PAP
