Gorączkowa walka z czasem Neymara. Ancelotti zabrał głos

  • Sport
  • opublikowano:
Selekcjoner Brazylii Carlo Ancelotti na konferencji prasowej / autor: PAP/EPA
Selekcjoner Brazylii Carlo Ancelotti na konferencji prasowej / autor: PAP/EPA

Neymar pracuje intensywnie i jest w dobrym humorze. Wierzę, że będzie gotowy na pierwszy mecz mistrzostw świata. Jeśli nie będzie gotowy na pierwszy, to będzie gotowy na drugi” - powiedział trener piłkarskiej reprezentacji Brazylii Carlo Ancelotti.

Mam informację z Santosu, że zawodnik ma tylko drobny problem, obrzęk

— powiedział Ancelotti. Neymar został powołany, ponieważ z punktu widzenia sztabu szkoleniowego, musiał zostać powołany. Trwa jego rekonwalescencja, wierzę, że wróci do zdrowia tak szybko, jak to możliwe - dodał.

Czytaj także

Szkoleniowiec podkreślił:

Neymar pracuje intensywnie i jest w dobrym humorze. Wierzę, że będzie gotowy na pierwszy mecz mistrzostw świata. Jeśli nie będzie gotowy na pierwszy, to będzie gotowy na drugi. Dlatego absolutnie nie mam zamiaru nikim innym go zastępować.

Czwarty mundial Neymara

34-letni Neymar, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii z 79 golami (o dwa więcej niż Pele), nie grał w barwach narodowych od października 2023 roku, kiedy uległ kontuzji kolana. Później również zmagał się z problemami zdrowotnymi, co uniemożliwiało mu regularne występy, ale w kwietniu wrócił do gry w brazylijskim Santosie.

Ostatnio jednak doznał kolejnej kontuzji, tym razem łydki i Ancelotti zdecydował, że nie wystąpi w dwóch meczach towarzyskich - z Panamą na stadionie Maracana w Rio de Janeiro oraz 6 czerwca z Egiptem w Cleveland.

U szczytu kariery Neymar był gwiazdą Barcelony. W 2017 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, co nadal jest rekordową kwotą transferu w światowym futbolu.

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku (11 czerwca - 19 lipca) ma być jego czwartym w karierze.

xyz/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych