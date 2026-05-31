Piłkarz Tymoteusz Puchacz, kilkukrotny reprezentant seniorskiej kadry Polski, był gościem Kanału Sportowego. W programie pojawił się wątek polityczny, a piłkarz zespołu Sabah Baku, musiał wypowiedzieć się na temat prezydenta Karola Nawrockiego, Zbigniewa Ziobry i premiera Donalda Tuska. „Najbardziej kojarzę z tej trójki Karola Nawrockiego i w wielu przypadkach mi zaimponował” - przyznał.
Puchacz w trakcie rozmowy został poddany challengowi „Marry, Kiss, Kill”. Do każdego z wyżej wspomnianych polityków musiał dobrać odpowiedni zwrot. Okazało się, że Puchacz największą sympatią daży prezydenta Karola Nawrockiego.
„Marry” Nawrocki, „Kiss” Donald Tusk chyba i „kill” Ziobro, tak mi się wydaje. Ja też aż tak nie siedzę w polityce, żeby… nie kojarzę tych wszystkich akcji jakie oni robią, więc po prostu… Najbardziej kojarzę z tej trójki Karola Nawrockiego i w wielu przypadkach mi zaimponował. Ogólnie jest koniem strasznym, więc podejrzewam, że nie ma co się z nim kłócić, bo by wszedł i by mnie wyjaśnił szybciutko
— powiedział.
W rozmowie padło równiez pytanie o to, czy „wziąłby więcej na klatę” niż prezydent.
Nie no, Karol na pewno. Ja jestem chudziutki jednak
— przyznał Puchacz.
